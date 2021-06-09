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讓熊大陪女孩度過生理期！蜷川實花聯名款也加入戰局

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
Kotex靠得住輕柔棉系列攜手BROWN FRIENDS 推出衛生棉。圖／Kotex靠得住提供
Kotex靠得住輕柔棉系列攜手BROWN FRIENDS 推出衛生棉。圖／Kotex靠得住提供

女生每個月總有好幾天不太舒服，生理用品就很重要，要如何度過不舒服的這幾天呢？Kotex靠得住輕柔棉系列，攜手BROWN FRIENDS 推出史上最Q萌衛生棉，讓熊大、兔兔陪女孩度過不舒服的那幾天；而在日本掀起熱賣，由日本衛生棉品牌elis愛麗思所推出蜷川實花聯名款衛生棉，也在台灣推出。

Kotex靠得住讓熊大、兔兔都變身輕柔棉系列的全新包裝，分有3種長度，23cm、28cm與35cm，都各自有不同的包裝外觀，且每一單片上，都有滿滿熊大、兔兔的圖案，讓生理期使用時，都能感受到療癒貼心。

另外還推出「夏日出遊」限定款，僅限在全聯販售，有著櫻花粉搭配淡藍色，彷彿就像出國一般，輕柔棉採用丹尼纖維，與肌膚零摩擦，且能瞬吸乾爽，全台通路都同步上市。

由日本衛生棉品牌牌elis愛麗思所推出的COMPACT GUARD Go可愛系列，限定產品「elis愛麗思COMPACT GUARD GO可愛絢彩花漾限定款」，與蜷川實花的品牌M / mikaninagawa合作聯名，打造出繽紛包裝的衛生棉，希望透過繽紛的設計，傳遞給女孩正能量。

蜷川實花對於設計靈感，提到「希望能稍微減輕女孩們每個月那幾天的鬱悶煩躁心情」，因此想創造能為生理期帶來美好心情的設計，因此從外包裝上，就採用艷麗透明系包裝，而每個單片包裝上，還有嬌豔花朵印花，並有不同尺寸，符合各種需求，6月9日在台上市。

Kotex靠得住輕柔棉系列攜手BROWN FRIENDS 推出衛生棉。圖／Kotex靠得住提供
Kotex靠得住輕柔棉系列攜手BROWN FRIENDS 推出衛生棉。圖／Kotex靠得住提供
日本衛生棉品牌牌elis愛麗思，與蜷川實花聯名的衛生棉，在台灣上市。圖／中化裕民提供
日本衛生棉品牌牌elis愛麗思，與蜷川實花聯名的衛生棉，在台灣上市。圖／中化裕民提供
日本衛生棉品牌牌elis愛麗思，與蜷川實花聯名的衛生棉，在台灣上市。圖／中化裕民提供
日本衛生棉品牌牌elis愛麗思，與蜷川實花聯名的衛生棉，在台灣上市。圖／中化裕民提供

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