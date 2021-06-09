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世勛詮釋「放空系美男」和Gray、Loco神遊DIOR膠囊系列

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
韓星Loco、世勛、Gray詮釋Dior World Tour系列新品。圖／取自IG
韓星Loco、世勛、Gray詮釋Dior World Tour系列新品。圖／取自IG

近期精品男鞋一反黑白常態，推出了色彩濃郁、飽滿的運動休閒鞋，DIOR也跟上這波熱潮，創作Dior World Tour膠囊系列，以飽和色澤的紅藍綠黃黑，表現配件與鞋履，EXO的世勛（Sehun）搭襯了湛洋藍側背包，一則貼文引來超過300萬個讚，威力驚人，他凝望天邊的側影，也演繹了都會放空美男的帥氣。

說唱歌手、音樂製作人Gray，以神似世勛的髮型，表現松花綠色款側背包的百搭；饒舌歌手Loco則是以極為慵懶的姿態，呈現熱情的火焰紅Dior World Tour單品，三位韓星都以酷炫冷然的姿態，穿搭潮流單品。Dior World Tour膠囊系列以火焰紅、湛洋藍、亮麗黃、松花綠及經典黑等5種鮮豔的色彩，呈現單一色調的絕對，並搭配具有品牌辨識度的Dior Oblique圖騰。

其中的Dior B27運動鞋是重點單品，透過鐳射雕紋皮革重新演繹，表現DIOR工坊的傳承工藝，特別之處在於推出限量版的皮革鞋盒，用以收納珍藏，也可斜背外出使用；此外，一系列男士配件還包括卡夾、小方包、馬鞍腰包，以及可置換腰帶釦環的皮帶，都運用濃郁顯色來做為基本單品的變化。

韓國饒舌歌手Loco在IG秀出Dior World Tour火焰紅系列。圖／取自IG
韓國饒舌歌手Loco在IG秀出Dior World Tour火焰紅系列。圖／取自IG
世勛詮釋Dior World Tour湛洋藍鐳射雕紋小牛皮B27休閒鞋，44,000元。圖／取自IG
世勛詮釋Dior World Tour湛洋藍鐳射雕紋小牛皮B27休閒鞋，44,000元。圖／取自IG
韓國說唱歌手、音樂製作人Gray，搭襯Dior World Tour松花綠鐳射雕紋小牛皮斜背包52,000元。圖／取自IG
韓國說唱歌手、音樂製作人Gray，搭襯Dior World Tour松花綠鐳射雕紋小牛皮斜背包52,000元。圖／取自IG
Dior World Tour亮麗黃雷射雕紋小牛皮B27休閒鞋，44,000元。圖／DIOR提供
Dior World Tour亮麗黃雷射雕紋小牛皮B27休閒鞋，44,000元。圖／DIOR提供
Dior World Tour火焰紅雷射雕紋小牛皮馬鞍腰包，76,000元。圖／DIOR提供
Dior World Tour火焰紅雷射雕紋小牛皮馬鞍腰包，76,000元。圖／DIOR提供
Dior World Tour湛洋藍雷射雕紋小牛皮斜背包，52,000元。圖／DIOR提供
Dior World Tour湛洋藍雷射雕紋小牛皮斜背包，52,000元。圖／DIOR提供
Dior World Tour松花綠雷射雕紋小牛皮鞋盒，96,000元。圖／DIOR提供
Dior World Tour松花綠雷射雕紋小牛皮鞋盒，96,000元。圖／DIOR提供
Dior World Tour湛洋藍琺瑯金屬腰帶扣，11,000元。圖／DIOR提供
Dior World Tour湛洋藍琺瑯金屬腰帶扣，11,000元。圖／DIOR提供
世勛詮釋「空茫系神遊男子」的模樣，搭襯Dior World Tour湛洋藍雷射雕紋小牛皮斜背包52,000元。圖／取自IG
世勛詮釋「空茫系神遊男子」的模樣，搭襯Dior World Tour湛洋藍雷射雕紋小牛皮斜背包52,000元。圖／取自IG
韓國說唱歌手、音樂製作人Gray選用Dior World Tour松花綠系列。圖／取自IG
韓國說唱歌手、音樂製作人Gray選用Dior World Tour松花綠系列。圖／取自IG
韓國饒舌歌手Loco演繹Dior World Tour火焰紅鐳射雕紋小牛皮斜背包52,000元。圖／DIOR提供
韓國饒舌歌手Loco演繹Dior World Tour火焰紅鐳射雕紋小牛皮斜背包52,000元。圖／DIOR提供
Dior World Tour經典黑雷射雕紋小牛皮腰帶，17,000元。圖／DIOR提供
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