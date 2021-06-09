世勛詮釋「放空系美男」和Gray、Loco神遊DIOR膠囊系列
近期精品男鞋一反黑白常態，推出了色彩濃郁、飽滿的運動休閒鞋，DIOR也跟上這波熱潮，創作Dior World Tour膠囊系列，以飽和色澤的紅藍綠黃黑，表現配件與鞋履，EXO的世勛（Sehun）搭襯了湛洋藍側背包，一則貼文引來超過300萬個讚，威力驚人，他凝望天邊的側影，也演繹了都會放空美男的帥氣。
說唱歌手、音樂製作人Gray，以神似世勛的髮型，表現松花綠色款側背包的百搭；饒舌歌手Loco則是以極為慵懶的姿態，呈現熱情的火焰紅Dior World Tour單品，三位韓星都以酷炫冷然的姿態，穿搭潮流單品。Dior World Tour膠囊系列以火焰紅、湛洋藍、亮麗黃、松花綠及經典黑等5種鮮豔的色彩，呈現單一色調的絕對，並搭配具有品牌辨識度的Dior Oblique圖騰。
其中的Dior B27運動鞋是重點單品，透過鐳射雕紋皮革重新演繹，表現DIOR工坊的傳承工藝，特別之處在於推出限量版的皮革鞋盒，用以收納珍藏，也可斜背外出使用；此外，一系列男士配件還包括卡夾、小方包、馬鞍腰包，以及可置換腰帶釦環的皮帶，都運用濃郁顯色來做為基本單品的變化。
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