全家便利商店App「隨買跨店取」每日限量優惠56折起
本周將迎來端午節連假，受疫情影響，提倡宅在家防疫，宅居生活除了叫外送、網購之外，追劇、看電影也成為居家打發時間必備，全家便利商店結合線上App隨買跨店取與全台3,800間門市，即日起至6月15日推出指定鮮食自由配、百大夯品集章趣活動；6月12日至6月14日於全家便利商店App隨買跨店取加碼大杯、特大杯Let's Café經典美式咖啡及中杯單品美式咖啡優惠，還有多種飲料、點心組合促銷，幫大家把追劇聖品準備妥當。
看準消費者宅在家吃吃喝喝需求大增，全家便利商店即日起至6月15日推出「媽媽煮藝」多款炸物、小吃、主食、配菜等指定鮮食任選兩件折5元、3件折10元；同步推出「百大夯品集章趣」，購買指定商品滿90元可獲得一個章，一個章就可兌換10元購物金，包含飲料、零食、泡麵、罐頭等超過百項商品。
全家便利商店App隨買跨店取同步端出56折起的折扣，即日起至6月15日每日限量推出多款商品優惠，推薦「黑丸仙草凍」5入特價95元、「義美咖啡紅茶」5入特價125元、「紅茶花伝太妃糖岩鹽奶茶」5入特價120元、「鋒土雞胸肉系列」5包特價295元；6月12日至6月14日加碼Let's Café大杯經典美式咖啡3杯特價89元、特大杯經典美式咖啡3杯特價119元、中杯單品美式咖啡3杯特價139元，每位會員限購2組，兌換期限至8月31日。
依照習俗，端午後正式邁入夏季，許多人已開始冬衣冬被的清洗、收納作業，全家便利商店目前全台共有12間自助洗衣複合店，消費者運用App就可掌握各店機台狀況、多元支付免投幣、免投皂，於選擇洗程時輸入手機號碼，洗衣服務完成前還會簡訊通知，減少在外部接觸的機會；即日起至9月25日推出電子集章，會員洗衣1次或洗加烘1次即贈1點，集滿5點就可2擇1兌換「中型洗加烘」免費一次或「大型洗加烘」優惠價。此外，長期於全家便利商店會員App推出洗衣點加金優惠活動，使用會員點數1,000點加價80元起就可換購洗衣服務。
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