快訊

下周開打124萬劑AZ疫苗 陳時中：接種順序變化不大

新增274例本土個案、死亡25例！ 端午節退票潮仍持續

聽新聞
test
0:00 / 0:00

徐若瑄新照辣秀事業線＋川字肌 混搭ROSÉ廣告款手鍊

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
女星徐若瑄配戴Tiffany珠寶作品宣傳最新單曲「甩」。圖／Tiffany提供
女星徐若瑄配戴Tiffany珠寶作品宣傳最新單曲「甩」。圖／Tiffany提供

女星徐若瑄昨日發行年度單曲「甩」，雖然人在新加坡，但心繫故鄉的她希望透過自己填詞的歌曲注入正面力量、為每個人打氣。她最新的宣傳照中，混搭大深V的紅色馬甲、金屬光澤長褲、運動鞋，配上Tiffany的金屬珠寶，展現帥氣中性感的時尚魅力。

徐若瑄混搭兩條長度不同的HardWear 18K金鍊結設計項鍊，創造堆疊層次感，並大量混搭多款T1系列戒指，完美融合高級時尚與街頭潮流。徐若瑄配戴的Tiffany HardWear珠寶，正是Tiffany品牌大使BLACKPINK成員ROSÉ的廣告款，不過在廣告中，ROSÉ大膽將項鍊纏繞成雙圈手鍊配戴，以個人化的方式詮釋，展現同一款珠寶的豐富搭配性。

Tiffany 於2017年推出的Tiffany HardWear系列，設計靈感來自品牌古典珍藏庫中1971年的中性設計手環，大量的金屬元素融合紐約市的個性與活力，為高級珠寶注入街頭潮流的靈魂。創作靈感同樣來自Tiffany資料庫中骨董珠寶的Tiffany T1系列，則以品牌代表的T字圖樣為主要設計元素，將簡約線條和圖形與優雅稜角比例相結合，透過以手工鑲嵌於斜角線條上的鑽石，傾注現代氣息。

TIFFANY全球品牌代言人BLACKPINK成員ROSÉ，配戴和徐若瑄同款珠寶。圖／Tiffany提供
TIFFANY全球品牌代言人BLACKPINK成員ROSÉ，配戴和徐若瑄同款珠寶。圖／Tiffany提供
Tiffany T1 18K金寬版戒指，74,000元。圖／Tiffany提供
Tiffany T1 18K金寬版戒指，74,000元。圖／Tiffany提供
Tiffany T1 18K金寬版鑲鑽戒指，13萬4,000元。圖／Tiffany提供
Tiffany T1 18K金寬版鑲鑽戒指，13萬4,000元。圖／Tiffany提供
Tiffany HardWear 18K金鍊結設計項鍊，45萬2,000元。圖／Tiffany提供
Tiffany HardWear 18K金鍊結設計項鍊，45萬2,000元。圖／Tiffany提供
女星徐若瑄配戴Tiffany珠寶作品宣傳最新單曲「甩」。圖／Tiffany提供
女星徐若瑄配戴Tiffany珠寶作品宣傳最新單曲「甩」。圖／Tiffany提供
Tiffany T1 18K金窄版鑲鑽戒指，60,000元。圖／Tiffany提供
Tiffany T1 18K金窄版鑲鑽戒指，60,000元。圖／Tiffany提供
Tiffany T1 18K金寬版鋪鑲鑽石戒指，20萬1,000元。圖／Tiffany提供
Tiffany T1 18K金寬版鋪鑲鑽石戒指，20萬1,000元。圖／Tiffany提供
Tiffany HardWear 18K金球形戒指，53,000元。圖／Tiffany提供
Tiffany HardWear 18K金球形戒指，53,000元。圖／Tiffany提供
女星徐若瑄配戴Tiffany珠寶作品宣傳最新單曲「甩」。圖／Tiffany提供
女星徐若瑄配戴Tiffany珠寶作品宣傳最新單曲「甩」。圖／Tiffany提供
Tiffany HardWear 18K金垂墜球形與鎖扣雙圈項鍊，63萬元。圖／Tiffany提供
Tiffany HardWear 18K金垂墜球形與鎖扣雙圈項鍊，63萬元。圖／Tiffany提供
女星徐若瑄配戴Tiffany珠寶作品宣傳最新單曲「甩」。圖／Tiffany提供
女星徐若瑄配戴Tiffany珠寶作品宣傳最新單曲「甩」。圖／Tiffany提供
女星徐若瑄配戴Tiffany珠寶作品宣傳最新單曲「甩」。圖／Tiffany提供
女星徐若瑄配戴Tiffany珠寶作品宣傳最新單曲「甩」。圖／Tiffany提供
Tiffany T1 18K金窄版戒指，35,000元。圖／Tiffany提供
Tiffany T1 18K金窄版戒指，35,000元。圖／Tiffany提供

Tiffany 珠寶

延伸閱讀

緊身洋裝太貼意外洩雪白側乳　少女時代Tiffany火辣炫包大露逆天美腿

范瑋琪神隱1年鬆口「我回不去了」　直播罕曝近況

徐若瑄直播處女秀 范范自拉黑、林心如手滑客廳全都曝

走出居家情緒黑洞 徐若瑄爆乳辣秀川字肌

相關新聞

擘劃人文美式風格 豢養毛小孩溫馨宅邸

碩果室內裝修設計團隊擘劃的美式風格，主述人文生活，藉由材質的表現，營造現代感同時帶有幾分對比的空間味道。

徐若瑄新照辣秀事業線＋川字肌 混搭ROSÉ廣告款手鍊

女星徐若瑄昨日發行年度單曲「甩」，雖然人在新加坡，但心繫故鄉的她希望透過自己填詞的歌曲注入正面力量、為每個人打氣。她最新...

New Era、Ralph Lauren、MLB三方聯名帽 戴上就註定帥到沒朋友！

繼去年底，New Era與高端潮牌Fear Of God支線ESSENTIALS聯名帽被搶購一空之後，品牌再度帶來與Ra...

居家防疫必備！海尼根「眾量桶」五公升裝期間限定上市

居家防疫，保持愉悅心情很重要。想要享受微醺、又想降低出門採買頻率？海尼根推出大份量、五公升裝「眾量桶」，透過桶內隱藏式二氧化碳氣瓶加壓汲取，讓啤酒即便開封後，依然能維持保鮮狀態長達近30天，安心、防疫、微醺，三效合一。

頭部以下都是腿吧！抖森帥穿西裝宣傳《洛基》影集

在漫威電影《雷神索爾》、《復仇者聯盟》系列中備受影迷喜愛的洛基，最近終於推出了Disney+個人影集《洛基》，把這個角色...

KKday推3萬元解封按摩充電包 1元就有機會抽中

隨著國內疫情升溫，疫情三級警戒再度延長至6月28日，為了慰勞廣大居家辦公的白領，以及在家照顧小孩、情緒將達臨界點的家長們...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。