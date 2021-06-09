徐若瑄新照辣秀事業線＋川字肌 混搭ROSÉ廣告款手鍊

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徐若瑄新照辣秀事業線＋川字肌 混搭ROSÉ廣告款手鍊
女星徐若瑄昨日發行年度單曲「甩」，雖然人在新加坡，但心繫故鄉的她希望透過自己填詞的歌曲注入正面力量、為每個人打氣。她最新的宣傳照中，混搭大深V的紅色馬甲、金屬光澤長褲、運動鞋，配上Tiffany的金屬珠寶，展現帥氣中性感的時尚魅力。
徐若瑄混搭兩條長度不同的HardWear 18K金鍊結設計項鍊，創造堆疊層次感，並大量混搭多款T1系列戒指，完美融合高級時尚與街頭潮流。徐若瑄配戴的Tiffany HardWear珠寶，正是Tiffany品牌大使BLACKPINK成員ROSÉ的廣告款，不過在廣告中，ROSÉ大膽將項鍊纏繞成雙圈手鍊配戴，以個人化的方式詮釋，展現同一款珠寶的豐富搭配性。
Tiffany 於2017年推出的Tiffany HardWear系列，設計靈感來自品牌古典珍藏庫中1971年的中性設計手環，大量的金屬元素融合紐約市的個性與活力，為高級珠寶注入街頭潮流的靈魂。創作靈感同樣來自Tiffany資料庫中骨董珠寶的Tiffany T1系列，則以品牌代表的T字圖樣為主要設計元素，將簡約線條和圖形與優雅稜角比例相結合，透過以手工鑲嵌於斜角線條上的鑽石，傾注現代氣息。
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