徐若瑄新照辣秀事業線＋川字肌 混搭ROSÉ廣告款手鍊

女星徐若瑄昨日發行年度單曲「甩」，雖然人在新加坡，但心繫故鄉的她希望透過自己填詞的歌曲注入正面力量、為每個人打氣。她最新的宣傳照中，混搭大深V的紅色馬甲、金屬光澤長褲、運動鞋，配上Tiffany的金屬珠寶，展現帥氣中性感的時尚魅力。

徐若瑄混搭兩條長度不同的HardWear 18K金鍊結設計項鍊，創造堆疊層次感，並大量混搭多款T1系列戒指，完美融合高級時尚與街頭潮流。徐若瑄配戴的Tiffany HardWear珠寶，正是Tiffany品牌大使BLACKPINK成員ROSÉ的廣告款，不過在廣告中，ROSÉ大膽將項鍊纏繞成雙圈手鍊配戴，以個人化的方式詮釋，展現同一款珠寶的豐富搭配性。