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New Era、Ralph Lauren、MLB三方聯名帽 戴上就註定帥到沒朋友！

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
New Era帶來與Ralph Lauren、MLB三方聯名系列帽款，掀起討論話題。圖／New Era提供
New Era帶來與Ralph Lauren、MLB三方聯名系列帽款，掀起討論話題。圖／New Era提供

繼去年底，New Era與高端潮牌Fear Of God支線ESSENTIALS聯名帽被搶購一空之後，品牌再度帶來與Ralph Lauren、MLB三方聯名的系列，同樣掀起討論話題，相信正式上市後又會被潮流迷包色又包款。

時尚品牌Ralph Lauren旗下副線Polo Ralph Lauren與潮流品牌並非首次聯名，今年稍早時也和陳冠希經營的CLOT推出一系列的服飾。然而，此次潮帽品牌New ERA則與長期合作的美國職棒大聯盟MLB™，共同打造了三方跨界的帽款。結合Polo Ralph Lauren招牌風格，與紐約洋基、洛杉磯道奇經典Logo，帽檐左前方還有Ralph Lauren先生親筆簽名刺繡。並以New Era旗下罕見的49FORTY棒球帽及9TWENTY兒童帽款為主，呈現黑與藍色款，預計6月10日正式上線開賣。

Ralph Lauren先生親自上陣拍攝New Era、Polo Ralph Lauren和MLB聯名系列形象。圖／New Era提供
Ralph Lauren先生親自上陣拍攝New Era、Polo Ralph Lauren和MLB聯名系列形象。圖／New Era提供

會有此次攜手合作，起因於2018年當時Ralph Lauren為了慶祝品牌建立50周年便與MLB首次聯名備受關注。所以，New Era就串針引線的將「美式時尚」和「MLB合作夥伴」締結，還特別把聯名系列形象以骨董棒球卡的方式展現，在正式推出之際就先在社群平台引起熱議。而另一個亮點就是，New Era的49FORTY帽款，是除了59FIFTY之後，唯二的全封式設計。而且承襲9FORTY老帽帶有弧度的帽檐，有別於一般可調節的帽扣設計，改以特定的頭圍尺寸及全封式造型，配戴時顯得更加硬挺、有型。

New Era帶來與Ralph Lauren、MLB三方聯名系列帽款，掀起討論話題。圖／New Era提供
New Era帶來與Ralph Lauren、MLB三方聯名系列帽款，掀起討論話題。圖／New Era提供

New Era帶來與Ralph Lauren、MLB三方聯名系列帽款，掀起討論話題。圖／New Era提供
New Era帶來與Ralph Lauren、MLB三方聯名系列帽款，掀起討論話題。圖／New Era提供

New Era、Polo Ralph Lauren和MLB聯名系列形象以骨董棒球卡的方式展現。圖／New Era提供
New Era、Polo Ralph Lauren和MLB聯名系列形象以骨董棒球卡的方式展現。圖／New Era提供

New Era帶來與Ralph Lauren、MLB三方聯名系列帽款，掀起討論話題。圖／New Era提供
New Era帶來與Ralph Lauren、MLB三方聯名系列帽款，掀起討論話題。圖／New Era提供

New Era x Ralph Lauren x MLB系列9TWENTY童帽1,480元。圖／New Era提供
New Era x Ralph Lauren x MLB系列9TWENTY童帽1,480元。圖／New Era提供

New Era x Ralph Lauren x MLB系列9TWENTY童帽1,480元。圖／New Era提供
New Era x Ralph Lauren x MLB系列9TWENTY童帽1,480元。圖／New Era提供

New Era x Ralph Lauren x MLB系列949FORTY帽2,480元。圖／New Era提供
New Era x Ralph Lauren x MLB系列949FORTY帽2,480元。圖／New Era提供

New Era x Ralph Lauren x MLB系列949FORTY帽2,480元。圖／New Era提供
New Era x Ralph Lauren x MLB系列949FORTY帽2,480元。圖／New Era提供

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