居家防疫必備！海尼根「眾量桶」五公升裝期間限定上市

居家防疫，保持愉悅心情很重要。想要享受微醺、又想降低出門採買頻率？海尼根推出大份量、五公升裝「眾量桶」，透過桶內隱藏式二氧化碳氣瓶加壓汲取，讓啤酒即便開封後，依然能維持保鮮狀態長達近30天，安心、防疫、微醺，三效合一。

眾量桶桶內的壓力系統設計，將讓啤酒維持在穩定壓力狀態，並透過內部啤酒管汲取出啤酒，而隱藏式的二氧化碳氣瓶則可注入二氧化碳，帶出新鮮生啤。如以單杯250毫升計算，一桶約可換算為20杯，同時開封後可保鮮30天、未開封保存期間則可達約八個月。

如何操作？建議需將眾量桶冷藏於冰箱攝氏4-7度C至少10小時，飲用時裝上酒桶栓，並倒出大約半杯左右的泡沫棄用；接下來則可取出預先冰鎮的啤酒杯，將啤酒杯擺放45度角，按壓酒桶栓並注入酒液，此時頂層泡沫約佔容量的1/5，同時開封後建議持續冷藏於4-7度C，即能隨時享用新鮮、暢快的啤酒香氣與飲用口感。

即日起，海尼根生啤「眾量桶」將於家樂福、7-11限定上市，建議售價每桶729元，家樂福為6月9日至22日期間限定販售、凡購買2桶則加送海尼根酷冷包乙個，7-11超商則為6月12日至8月10日，期間限定販售。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康