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頭部以下都是腿吧！抖森帥穿西裝宣傳《洛基》影集
在漫威電影《雷神索爾》、《復仇者聯盟》系列中備受影迷喜愛的洛基，最近終於推出了Disney+個人影集《洛基》，把這個角色刻畫出超強特色的英國男星湯姆希德斯頓（Tom Hiddleston），也展開了新一波的宣傳。昨天在倫敦的活動上，他穿上一身咖啡色西裝，標誌性的大長腿在正裝陪襯下更讓整體顯得挺拔帥氣，相信很多粉絲應該看出一雙愛心眼配姨母笑了吧？
被暱稱「抖森」的湯姆希德斯頓，在電影中扮演的洛基形象帶著陰柔邪氣，這次在最新的影集中，官方更表示「洛基的性別應是流動的」。不過螢幕外的抖森，駕馭西裝的功力一流，188公分的身高其中腿長就127公分，長腿魅力配超帥臉龐難怪會是許多影迷心中的天菜。
這次在倫敦的宣傳活動上，留著鬍子的抖森以咖啡色西裝配點點領帶，另搭上印花口袋巾，復古優雅。回顧歷年來的造型，可以發現咖啡、酒紅色調類型西裝是他很偏愛的款式，而且穿起來都可以巧妙地避免這種顏色容易過於成熟老氣的效果，這都要歸功於他多年始終如一的好身材。平常愛慢跑的他，飲食也依循多蛋白質、高纖、少碳水化合物的守則，顧好身形再加上穿衣上顧及細節的搭配，要不帥也很難啊！
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