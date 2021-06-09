KKday推3萬元解封按摩充電包 1元就有機會抽中

隨著國內疫情升溫，疫情三級警戒再度延長至6月28日，為了慰勞廣大居家辦公的白領，以及在家照顧小孩、情緒將達臨界點的家長們，KKday即日起至6月25日止，推出「解封按摩充電包」，只要線上支付1元，就能參與全台人氣按摩服務抽獎，獎品原價總值超過3萬元，還有機會抽中串連6星集、不老松集團、皇家東方泰的按摩大禮包。

KKday表示，「解封按摩充電包」與全台人氣按摩名店合作，包括台北6星集按摩會館、不老松集團（不老松、春不荖、足松）、台北皇家東方泰泰式養生會館，消費者只要完成線上支付1元，就有機會獲得台式按摩、正宗泰式古法指壓按摩與日式按摩未來體驗券，獎品原價總值超過3萬元，疫情解封後的180天內皆可兌換使用。