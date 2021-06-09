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KKday推3萬元解封按摩充電包 1元就有機會抽中
隨著國內疫情升溫，疫情三級警戒再度延長至6月28日，為了慰勞廣大居家辦公的白領，以及在家照顧小孩、情緒將達臨界點的家長們，KKday即日起至6月25日止，推出「解封按摩充電包」，只要線上支付1元，就能參與全台人氣按摩服務抽獎，獎品原價總值超過3萬元，還有機會抽中串連6星集、不老松集團、皇家東方泰的按摩大禮包。
KKday表示，「解封按摩充電包」與全台人氣按摩名店合作，包括台北6星集按摩會館、不老松集團（不老松、春不荖、足松）、台北皇家東方泰泰式養生會館，消費者只要完成線上支付1元，就有機會獲得台式按摩、正宗泰式古法指壓按摩與日式按摩未來體驗券，獎品原價總值超過3萬元，疫情解封後的180天內皆可兌換使用。
此外，看準「宅商機」，KKday也推出在家體驗DIY手作商品，像是以日韓城市為意象的MANTO創意數字油畫，與藝術家合作推出怎麼畫怎麼美的ROCA ART流動畫，「自己做」烘焙材料包在家做出烏龜小菠蘿，以及超過15種動物造型的匠紙 3D 紙模型DIY，另外還有種菇盒太空包、永生花擴香石、LiFe生活化學體驗DIY等商品，只要購買1元「解封按摩充電包」的消費者，24小時內還能加碼獲得上述多樣「居家體驗DIY商品94折專屬折扣碼」。
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