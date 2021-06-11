LINE TV「數位劇場」帶給你慵懶的沙發音樂系列作品
音樂是最能撫慰人心的解藥，LINE TV「數位劇場」連續三週上架梅迪奇藝術頻道的沙發音樂系列，從Bossa Nova傳奇人物吉巴托(J. Gilberto)生前最後演出影像、史上連續3張個人專輯獲葛萊美獎的黛安瑞芙(D. Reeves)與柏林愛樂交響樂團合作蓋西文作品，以及超級女高音德賽(N. Dessay)跨界與法國音樂教父雷葛朗(M. Legrand)合作，呈現最舒適寫意的沙發音樂人聲吟唱。
吉巴托在樂壇上有其不可替代的獨特地位，2003年9月他首度在東京與橫濱兩大城市，舉行音樂生涯的日本現場表演，四天共兩萬名觀眾見識到了傳聞已久的大師風采，細膩優雅的音樂風格，以單純vocal與吉他形勢的十多首歌曲表演，詮釋Bossa Nova音樂難得的迷人情緒與臨場感，為一代音樂傳奇人物生前留下最珍貴的見證。
曾多次奪得葛來美最佳專輯、最佳爵士演唱歌手等多項殊榮的爵士女伶黛安瑞芙(Dianne Reeves)，與由指揮大師賽門拉圖(Sir Simon Rattle)率領的世界頂尖交響樂團柏林愛樂(Berliner Philharmoniker)攜手，於跨年音樂會中演唱多首蓋西文的著名歌曲。蓋西文(George Gershwin)為當今公認成功跨界爵士與古典的音樂人物，他也曾創作過許多百老匯音樂劇作品與歌曲，開創並影響了許多後世的爵士音樂與相關創作。
法國花腔女高音天后德賽與電影音樂教父雷葛朗跨界合作，以爵士重奏型式，詮釋多首膾炙人口的經典歌曲，包含經典電影《楊朵》、《柳媚花嬌》、《驢皮公主》、《天羅地網》《往事如煙》等，下週在「數位劇場」也可以欣賞到美聲演出，除了每週上架海外古典樂節目，同時也有多部台灣在地原創的藝文節目，演出欣賞請上LINE TV數位劇場。
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