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貴公子必備休閒單品 夏日運動涼鞋、拖鞋奢華版好潮

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
FENDI、LV和DIOR都推出男士運動涼鞋或拖鞋。圖／DIOR提供
FENDI、LV和DIOR都推出男士運動涼鞋或拖鞋。圖／DIOR提供

夏天到了，一雙舒適的運動涼鞋或是拖鞋，常是男生必備的休閒單品，FENDI、路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）和DIOR都推出了夏日系列的鞋履，輕鬆搭配就很有型。

日前FENDI在上海IFC舉辦FENDI CAFFE期間限定店開幕酒會，以慶祝2021夏季Vertigo系列上市，FENDI Peekaboo代言人許魏洲出席時，就穿了FENDI Force黃色系皮革及高科技網紗涼鞋，纏繞腳部的側帶、徒步鞋帶為細節特色，FF圖案的凹凸鞋底採用超輕質橡膠製成，點綴黑色FF緹花面料，後跟帶壓印品牌字樣，別具潮流風味。路易威登則是推出由男裝藝術總監Virgil Abloh設計的春夏新款LV Trainer運動系列，以夏日的豔麗色彩為主，包括勃根地紅、陽光橘和鮮綠色，融入搶眼的霓虹色澤，涼鞋採用和運動鞋相同的材質，輕巧柔軟，提升穿搭舒適度。

DIOR 2021秋季男裝海灘系列則延續和美國藝術家Kenny Scharf合作的早秋時裝，由男裝創意總監Kim Jones主導，以復古、運動風和隨性穿搭為關鍵字，為當代都會男士創造自由歡樂的度假款式，包括Polo衫、短褲、Dior Oblique圖騰浴袍，Dior Atlas涼鞋則在此系列中換上清新的白色，展現輕盈的夏日視覺。

許魏洲選穿FENDI Force黃色系皮革及高科技網紗涼鞋，30,500元。圖／FENDI提供
許魏洲選穿FENDI Force黃色系皮革及高科技網紗涼鞋，30,500元。圖／FENDI提供
LV Trainer涼鞋，33,900元。圖／LV提供
LV Trainer涼鞋，33,900元。圖／LV提供
DIOR發表秋季海灘系列，包括輕鬆的運動涼鞋款式。圖／DIOR提供
DIOR發表秋季海灘系列，包括輕鬆的運動涼鞋款式。圖／DIOR提供
DIOR Atlas白色Oblique緹花繫帶涼鞋，33,000元。圖／DIOR提供
DIOR Atlas白色Oblique緹花繫帶涼鞋，33,000元。圖／DIOR提供
LV Trainer涼鞋，33,900元。圖／LV提供
LV Trainer涼鞋，33,900元。圖／LV提供

FENDI LV Dior

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