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LV全新Imagination男香 琥珀與紅茶的幻象之旅

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
路易威登全新男香Imagination，100ml售價9,200元、200ml售價14,000元。圖／LV提供
路易威登全新男香Imagination，100ml售價9,200元、200ml售價14,000元。圖／LV提供

路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）推出第7款男香，以茶香帶出琥珀的幻象（Imagination），來自品牌調香師Jacques Cavallier Belletrud的新作，出自格拉斯Les Fontaines Parfumées創意工坊，相較前幾款推出的男香，以相對濃郁的琥珀來定調。

想像力之旅是全新男香的定位，揉合琥珀、茶，表現前所未有的吸引力，散發復古、瀟灑的男性氣質，Jacques Cavallier Belletrud在創作時說明，｢我一直夢想要以屬於當下、避免懷舊的方式，來表現龍涎香之美，與琥珀調性的精華。」為了讓這款香氛與當代風格共鳴，他選用了調香界奢華的龍涎香醚，運用柑橘來帶出氣味的張力，不過於張揚、但保留了豐富的層次感，以卡拉布里亞佛手柑、柳橙及西西里雪松來呈現陽光的明亮氛圍，再利用突尼西亞橙花的明快花香，保留一絲清新特質，後味以辛香調的奈及利亞生薑、錫蘭肉桂，帶來沉澱的溫暖。

這之中以紅茶帶出青草、煙燻的氣息，Jacques Cavallier Belletrud認為茶香具有遷徙、旅行的精神，能讓人聯想到神祕的東方，也呼應品牌精神，在純粹、性感、精緻的琥珀勾勒之中，喚醒感官與精神的活力。

路易威登全新男香Imagination以琥珀、紅茶為主調，輔以柑橘調性的香氣。圖／LV提供
路易威登全新男香Imagination以琥珀、紅茶為主調，輔以柑橘調性的香氣。圖／LV提供
路易威登全新男香Imagination，100ml售價9,200元、200ml售價14,000元。圖／LV提供
路易威登全新男香Imagination，100ml售價9,200元、200ml售價14,000元。圖／LV提供
路易威登全新男香Imagination，100ml售價9,200元、200ml售價14,000元。圖／LV提供
路易威登全新男香Imagination，100ml售價9,200元、200ml售價14,000元。圖／LV提供
路易威登推出第7款男香Imagination。圖／LV提供
路易威登推出第7款男香Imagination。圖／LV提供
路易威登推出第7款男香Imagination。圖／LV提供
路易威登推出第7款男香Imagination。圖／LV提供

品牌 突尼西亞

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