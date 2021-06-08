真力時 x COHIBA限量聯名表 經典配色內行人一眼就驚豔
2021年，知名古巴雪茄製造商Cohiba慶賀55週年慶。而長期以來一直有密切合作的瑞士製表品牌真力時（Zenith）與雪茄公司Habanos第5度共同合作，為Cohiba推出第6款特別版限定腕表，以出眾獨有的Chronomaster Open開芯腕表推出特別配色的週年紀念版腕表，歡慶這個特別的時刻。
真力時以Cohiba獨特的經典配色重新演繹具代表性的Chronomaster Open開芯腕表，在外觀設計上從雪茄包裝和細膩手工捲製包覆在雪茄上的紙環汲取靈感，此表搭配Cohiba標誌性的橙黃色作為表盤，飾以黑白分明的格紋圖案，搭配黃色計時秒針和星形平衡針尾，而黑色鱷魚皮表帶則與表盤的黑白格紋圖案呼應。
Chronomaster Open Cohiba 55週年紀念版開芯腕表僅僅限量發行55枚，透明藍寶石底蓋內側印有「Cohiba 55」標誌，每只腕表更隨附一套5支的特別款Cohiba雪茄，珍藏於獨家聯名的瓷罐內。並將於10月起在全球真力時專賣店和指定經銷商發售。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言