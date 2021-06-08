真力時 x COHIBA限量聯名表 經典配色內行人一眼就驚豔

2021年，知名古巴雪茄製造商Cohiba慶賀55週年慶。而長期以來一直有密切合作的瑞士製表品牌真力時（Zenith）與雪茄公司Habanos第5度共同合作，為Cohiba推出第6款特別版限定腕表，以出眾獨有的Chronomaster Open開芯腕表推出特別配色的週年紀念版腕表，歡慶這個特別的時刻。

真力時以Cohiba獨特的經典配色重新演繹具代表性的Chronomaster Open開芯腕表，在外觀設計上從雪茄包裝和細膩手工捲製包覆在雪茄上的紙環汲取靈感，此表搭配Cohiba標誌性的橙黃色作為表盤，飾以黑白分明的格紋圖案，搭配黃色計時秒針和星形平衡針尾，而黑色鱷魚皮表帶則與表盤的黑白格紋圖案呼應。