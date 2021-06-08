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登台5年成歷史！韓國「孔陵一隻雞」結束營業

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
韓國的名店「孔陵一隻雞」自即日起停業。圖／擷取自孔陵一隻雞粉絲頁
韓國的名店「孔陵一隻雞」自即日起停業。圖／擷取自孔陵一隻雞粉絲頁

新冠肺炎疫情的三級警戒持續當中，對於餐飲業者的傷害也尚未平息。來自韓國的名店「孔陵一隻雞」無預警地宣佈，自即日起結束營業，另許多粉絲感到錯愕，表示「再也吃不到了」、「好可惜啊」、「只能怒去韓國吃了」。

源自首爾的「孔陵一隻雞」為韓國知名的「一隻雞」專賣店，也是許多民眾赴韓國旅遊時的必吃美食。店內使用一整隻雞燉煮火鍋，再加上馬鈴薯、年糕、杏鮑菇等配料，上桌時再行切塊，並再依照個人口味，添加辣椒醬、泡菜、蒜末一同熬煮享用。除了雞肉與湯頭之外，最後的雞湯精華，還可再煮成雞湯粥品嚐。

孔陵一隻雞在2016年首度登台，過去在台北、台中等地均有門市，但現僅存台北店。在5月底時，台北店曾經發布暫停營業的公告，但是又再於6月8日正式宣佈停業，結束5年的歷史。

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