世界海洋日 雅典推「檸檬鯊潛水表」萌黃愛海洋

每年的6月8日是為「世界海洋日」，瑞士鐘表品牌雅典（Ulysse Nardin）特別挑選今日，向全球知名的鯊魚專家、潛水員、非營利機構等眾多品牌摯友及合作夥伴致意，以黑黃搶眼配色，推出以鯊魚為主題的檸檬鯊限量潛水表，賣萌問世。

主要生活在美國佛羅里達州的檸檬鯊（Lemon Shark），其身體顏色與棲息的沙質海底顏色相近，常能將自己巧妙偽裝在環境中，以進行捕食，同時明顯表現出建立連結、相互學習的能力。雅典本次則與非營利性鯊魚研究組織OCEARCH、以及水下攝影師Fred Buyle合作，他表示，「檸檬鯊對人沒有攻擊性，卻幾乎瀕臨滅絕。生物標記對於更全面地了解它們的生活習性至關重要。」