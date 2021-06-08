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世界海洋日 雅典推「檸檬鯊潛水表」萌黃愛海洋

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
雅典與水下攝影師Fred Buyle合作，透過他的鏡頭，一探檸檬鯊的水下身影。圖／雅典表提供
雅典與水下攝影師Fred Buyle合作，透過他的鏡頭，一探檸檬鯊的水下身影。圖／雅典表提供

每年的6月8日是為「世界海洋日」，瑞士鐘表品牌雅典（Ulysse Nardin）特別挑選今日，向全球知名的鯊魚專家、潛水員、非營利機構等眾多品牌摯友及合作夥伴致意，以黑黃搶眼配色，推出以鯊魚為主題的檸檬鯊限量潛水表，賣萌問世。

主要生活在美國佛羅里達州的檸檬鯊（Lemon Shark），其身體顏色與棲息的沙質海底顏色相近，常能將自己巧妙偽裝在環境中，以進行捕食，同時明顯表現出建立連結、相互學習的能力。雅典本次則與非營利性鯊魚研究組織OCEARCH、以及水下攝影師Fred Buyle合作，他表示，「檸檬鯊對人沒有攻擊性，卻幾乎瀕臨滅絕。生物標記對於更全面地了解它們的生活習性至關重要。」

42毫米的精鋼表殼經過黑色PVD處理，清一色的黑，搭配搶眼的黃，透過黑色來表現檸檬鯊隱身環境的欺敵能力，以及搶眼黃色回應檸檬的成色。值得一提的是：配備魔術黏貼釦的黑色R-STRAP表帶，是100%回收自海洋中的廢棄漁網、並在法國布雷斯特與馬賽所收集製造，表款並具備300米防水性能，底蓋並刻有三條檸檬鯊的流線身形。訂價約22萬8,100元、並採常規生產。

瑞士鐘表品牌雅典（Ulysse Nardin）特別挑選今日，向全球知名的鯊魚專家、潛水員、非營利機構等眾多品牌摯友及合作夥伴致意，以黑黃搶眼配色，推出以鯊魚為主題的檸檬鯊限量潛水表。圖／雅典表提供
瑞士鐘表品牌雅典（Ulysse Nardin）特別挑選今日，向全球知名的鯊魚專家、潛水員、非營利機構等眾多品牌摯友及合作夥伴致意，以黑黃搶眼配色，推出以鯊魚為主題的檸檬鯊限量潛水表。圖／雅典表提供
黃、黑的搶眼對比視覺，帶出檸檬鯊的習性與顏色聯想。圖／雅典表提供
黃、黑的搶眼對比視覺，帶出檸檬鯊的習性與顏色聯想。圖／雅典表提供
水下攝影師Fred Buyle常駐葡萄牙亞速爾群島，並以嫻熟的技巧，對鯊魚進行生物標記（Biomarkers），讓人更能了解這些「真鯊科屬」下、性情溫順的深海生物。圖／雅典表提供
水下攝影師Fred Buyle常駐葡萄牙亞速爾群島，並以嫻熟的技巧，對鯊魚進行生物標記（Biomarkers），讓人更能了解這些「真鯊科屬」下、性情溫順的深海生物。圖／雅典表提供
封閉式後底蓋，刻有三條檸檬鯊的流線身影。圖／雅典表提供
封閉式後底蓋，刻有三條檸檬鯊的流線身影。圖／雅典表提供

鯊魚 雅典 品牌

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