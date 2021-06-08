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在家工作、休閒穿搭有學問！ 平價時尚都幫你準備好了

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
任天堂首度在「集合啦！動物森友會」遊戲中打造UNIQLO島，讓玩家能逛UNIQLO店舖，並推出22款虛擬聯名UT。圖／UNIQLO提供
任天堂首度在「集合啦！動物森友會」遊戲中打造UNIQLO島，讓玩家能逛UNIQLO店舖，並推出22款虛擬聯名UT。圖／UNIQLO提供

新冠肺炎的三級全國警戒一路延長至6月底，意味著在家工作、生活的時間也會變長。所以，怎麼穿搭應付可能會有的線上會議，或是舒適的宅在家，都是每個人都要面對的問題。

所幸，UNIQLO在本周要上市全新的「集合啦！動物森友會」UT系列，一次就能滿足全家大小換季的衣著。讓粉絲期盼已久的這系列UT，以「透過服裝與朋友連結」為主題，共提供了32款單品，把遊戲中原創角色與島中生活融入男、女、童裝與嬰幼兒裝，甚至還有托特包、毛巾等可愛配件。同時，任天堂更首度在遊戲中打造UNIQLO島，讓玩家能夠使用夢境門牌號DA-5439-8379-5190進入逼真的UNIQLO店舖，並推出22款虛擬聯名UT。讓消費者無論線上線下都能穿上自己喜歡的圖騰，享受宅在家購物和玩遊戲的樂趣。

另外，Gap則為了不能相見，只能透過視訊維繫閨蜜感情的女孩，在官網即日起為期一週，提供2件6折的優惠活動。像是夏日必備，可展現個人身材曲線，並讓整體視覺變得更加修長的短版上衣；穿著舒服且能漂亮展現自己的居家套裝。或是，輕鬆打造出休閒又不失風格的男友風穿搭的厚磅T恤、營造度假般愜意氣氛的無袖洋裝，都是在上述的優惠活動中。所以，消費者可以和姊妹淘，一邊視訊聊天，同時還能以超值價格，下單夏日新裝。

UNIQLO集合啦！動物森友會UT系列女裝T恤590元。圖／UNIQLO提供
UNIQLO集合啦！動物森友會UT系列女裝T恤590元。圖／UNIQLO提供

Gap厚磅密織系列乾爽無袖T恤限時優惠549元。圖／Gap提供
Gap厚磅密織系列乾爽無袖T恤限時優惠549元。圖／Gap提供

Gap圓領針織背心限時優惠449元。圖／Gap提供
Gap圓領針織背心限時優惠449元。圖／Gap提供

UNIQLO集合啦！動物森友會UT系列托特包390元。圖／UNIQLO提供
UNIQLO集合啦！動物森友會UT系列托特包390元。圖／UNIQLO提供

UNIQLO集合啦！動物森友會UT系列女裝T恤590元。圖／UNIQLO提供
UNIQLO集合啦！動物森友會UT系列女裝T恤590元。圖／UNIQLO提供

UNIQLO集合啦！動物森友會UT系列童T恤390元。圖／UNIQLO提供
UNIQLO集合啦！動物森友會UT系列童T恤390元。圖／UNIQLO提供

Gap紮染純棉短版T恤限時優惠599元。圖／Gap提供
Gap紮染純棉短版T恤限時優惠599元。圖／Gap提供

Gap紮染洋裝2,699元。圖／Gap提供
Gap紮染洋裝2,699元。圖／Gap提供

UNIQLO 在家工作 新冠肺炎

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