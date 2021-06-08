快訊

技術問題惹禍？FT、紐時、彭博等新聞網站全部大斷線

莊季燁你在哪？居家檢疫者填假地址失聯 鄭文燦發文急尋

聽新聞
test
0:00 / 0:00

她誰？號稱「神之胸」的女星 擔綱BURBERRY品牌日本大使

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
BURBERRY日本首位品牌形象大使池田依來沙，身穿Waterloo長版系列風衣75,000元、肩背小型雙色調皮革Olympia包款69,000元。圖／BURBERRY提供
BURBERRY日本首位品牌形象大使池田依來沙，身穿Waterloo長版系列風衣75,000元、肩背小型雙色調皮革Olympia包款69,000元。圖／BURBERRY提供

曾演出《愛愛超能者》（或譯《我們都是超能力者》）而爆紅的池田依來沙（Elaiza Ikeda），成為新任BURBERRY日本首位品牌形象大使，挾著「神之胸」的名號，身穿風衣展現另一面冷冽的特質。

電影中的激情美胸而竄紅的池田依來沙，身穿BURBERRY經典的蜜金色風衣，詮釋近期主打的Olympia包款，作為形象視覺照。今年25歲的日本女演員暨電影導演池田依來沙，是日、菲、西三國混血兒，造就了她的深邃五官，以及兼具冷豔、甜美的多重風格，13歲就出道拍攝少女雜誌，近年演出《貞子：起源》、《狂賭之淵之俄羅斯輪盤》亦獲得關注，近期與BURBERRY的合作是東京銀座結合實體空間、社交媒體所推出的互動式虛擬影像，而今以其獨樹一格的特質成為BURBERRY日本首位品牌形象大使。

池田依來沙除了表示她很榮幸擔綱形象大使之外，也直言BURBERRY能夠在每個創作系列中捕捉時尚的與眾不同、新穎的呈現方式，常令她感到驚艷與敬佩。而她在全新形象廣告中，襯托著品牌經典米色背景，身穿Heritage系列Waterloo蜜金色長版風衣、肩背標誌性暖棕褐色小型雙色調皮革Olympia包，散發簡約洗鍊的美感。

BURBERRY日本首位品牌形象大使池田依來沙，身穿Waterloo長版系列風衣75,000元、肩背小型雙色調皮革Olympia包款69,000元。圖／BURBERRY提供
BURBERRY日本首位品牌形象大使池田依來沙，身穿Waterloo長版系列風衣75,000元、肩背小型雙色調皮革Olympia包款69,000元。圖／BURBERRY提供
BURBERRY日本首位品牌形象大使池田依來沙，身穿Waterloo長版系列風衣75,000元、肩背小型雙色調皮革Olympia包款69,000元。圖／BURBERRY提供
BURBERRY日本首位品牌形象大使池田依來沙，身穿Waterloo長版系列風衣75,000元、肩背小型雙色調皮革Olympia包款69,000元。圖／BURBERRY提供

日本 品牌 電影

延伸閱讀

台灣謝意日本收到了！凡人譜讚政府火速完成「感恩的回報」

日本熊本規模3.8地震最大震度4級 無海嘯威脅

跟進美、歐、澳…日本也要審查孔子學院

獲日本資助寫書吹捧？蔣方舟：友好交流

相關新聞

5、6年級的青春！全台最後一間「香雞城」無限期停業

新冠肺炎疫情持續，對於餐飲所造成的衝擊也逐漸擴大。創立於1984年、在2016年回歸的「香雞城龍安店」，6月8日於官方粉...

美牛萊劑超標遭攔截！好市多酪梨鎘超標又出包

美國進口牛肉驚見萊劑超標！衛福部食藥署在邊境驗出千餘公斤的「冷藏去骨牛肉」萊克多巴胺超標，全數依規定退運或銷毀。而好市多...

精緻奢華的現代設計 先端技術結合美學豪華遊艇

Azimut Yachts是來自義大利的豪華遊艇品牌，專門生產34-120英尺長的遊艇，其絕佳的前衛科技、獨一無二的設計以及舒適奢華的內裝，使其獲得許多上流富豪仕紳的青睞。

世界海洋日 雅典推「檸檬鯊潛水表」萌黃愛海洋

每年的6月8日是為「世界海洋日」，瑞士鐘表品牌雅典（Ulysse Nardin）特別挑選今日，向全球知名的鯊魚專家、潛水...

在家工作、休閒穿搭有學問！ 平價時尚都幫你準備好了

新冠肺炎的三級全國警戒一路延長至6月底，意味著在家工作、生活的時間也會變長。所以，怎麼穿搭應付可能會有的線上會議，或是舒...

一天8元有找 亞太電信推出4in1影音超值包

新冠肺炎疫情警報尚未解除，全國三級警戒延長至6/28，乖乖待在家就是最好的防疫措施。亞太電信陪你窩在家不無聊，即日起宣布...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。