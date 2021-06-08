她誰？號稱「神之胸」的女星 擔綱BURBERRY品牌日本大使

曾演出《愛愛超能者》（或譯《我們都是超能力者》）而爆紅的池田依來沙（Elaiza Ikeda），成為新任BURBERRY日本首位品牌形象大使，挾著「神之胸」的名號，身穿風衣展現另一面冷冽的特質。

以電影中的激情美胸而竄紅的池田依來沙，身穿BURBERRY經典的蜜金色風衣，詮釋近期主打的Olympia包款，作為形象視覺照。今年25歲的日本女演員暨電影導演池田依來沙，是日、菲、西三國混血兒，造就了她的深邃五官，以及兼具冷豔、甜美的多重風格，13歲就出道拍攝少女雜誌，近年演出《貞子：起源》、《狂賭之淵之俄羅斯輪盤》亦獲得關注，近期與BURBERRY的合作是東京銀座結合實體空間、社交媒體所推出的互動式虛擬影像，而今以其獨樹一格的特質成為BURBERRY日本首位品牌形象大使。