新光三越skm online搶手貨是它！獨家特價清單搶先看

居家防疫時期，網購需求暴增，新光三越打造全新電子商務網站「skm online」，就算現在無法隨意出門走跳逛街，讓民眾在家也能隨時隨地選購。skm online 5月28日開台試營運至今，相較第一代電商「美麗台」，業績銷量已成長7倍。慶祝開台，skm online今日起至展開線上年中慶，開檔首日秒殺商品首推居家防疫搶手貨的「Switch主機」。

skm online今日起至6月21日推出「線上年中慶」，首7日（6/8至6/14）天天推出限時搶購8大超值價夯品，且全站購物滿999元免運、指定館別滿5,000元現折200元。線上年中慶首日，新光三越截至目前統計，10大熱銷夯品包括，挑戰市場最低價、且貨量齊全的Switch主機，今天早上10點、中午12點、下午2點一開賣皆秒殺完售，今日下午4點至6點每兩小時各有限量20台，預估也將秒殺。

首日其他熱銷商品包括線上獨家JO MALONE買任兩件香水贈驚喜香氛組、全台獨家2折女裝超值福袋、全台最低價ELECTROLUX 2合1無線直立吸塵器、奇哥寶貝抗菌箱購組、SK-II大容量青春露、皇嘉王室御用橄欖油箱購、ZWILLING小紅鍋不沾深平底鍋、SODASTREAM SPIRIT氣泡水機LINE聯名款、CONVERSE JackPurcell開口笑鞋等。

skm online線上年中慶6/9限時限量搶購清單

Michael Kors Jessie老花皮革肩背包原價16,200元，獨家特價6,680元。

美國Homedics空氣清靜機（大+小組合價）原價17,980元，特價7,890元。

EXCELSIOR BOLT LOW青檸綠/星球藍餅乾鞋原價2,680元，獨家6折特價1,608元。

skm online線上年中慶6/10限時限量搶購清單

Dyson Pure Cool Cryptomic二合一涼風智慧空氣清淨機TP06原價24,900元，全台獨家特價17,900元。

ROSA K小方包手提背包XS(黃/紅)原價6,900元，獨家8折特價5,520元。