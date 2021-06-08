7-11 OPEN POINT會員獨享 買疫苗險送點數

7-ELEVEN整合2大智能數位服務「OPEN POINT App」、「智FUN機」推動新一波防疫新生活對策，OPEN POINT App即日起推出會員買富邦疫苗險、由OPEN POINT送10%點數回饋，並透過「點數商城」推周周防疫物資免費線上換、就近取，「行動隨時取」6月11日起加碼CITY系列飲料組合優惠；「智FUN機」倍增突破1,000台，成為6,100家7-ELEVEN衛星分流補給站。

端午連假將近，7-ELEVEN 6,100家門市主打「預約外帶自取」服務，加碼於6月11日至6月14日推出指定商品第2件半價優惠，並鼓勵使用icash 2.0、icash Pay、OPEN錢包等3大低接觸支付工具，推消費滿150元結帳金額再88折活動，熱門居家補給物資如冷藏飲品、零食糖果餅乾、CITY系列飲品等超過50款商品皆加入折扣活動，可提早打電話向門市訂購。

防疫期間減少人與人的連結，7-ELEVEN以數位化的OPEN POINT App推動各項防疫新生活對策，像是串聯疾管家LINE官方帳號登入實聯制、每日下午兩點同步直播中央指揮中心疫情記者會、攜手foodomo平台增外送懶人捷徑等，提升會員活躍度較去年成長3倍，即日起推出會員買富邦疫苗險、由OPEN POINT送10%點數回饋，透過OPEN POINT App點選指定活動頁面即可線上投保，本活動點數回饋總量上限30萬點，活動額滿將提前結束。

OPEN POINT App自6月9日起以「點數商城」推出防疫物資免費換活動，首波「防疫新生活就近換、安心吃」專區蒐羅超過20款居家補給熱門的冷凍品、瓶裝水、泡麵等，可用10〜46點OPEN POINT超值兌換；第二波自6月16日起推出「防疫新生活．會員健康換」專區，集結8款熱門隨身營養保健、清潔抗菌用品，以9～29點OPEN POINT即可換到市價29～200元商品，每款商品兌換總數量有限、每位會員限兌換1份。

OPEN POINT App「行動隨時取」攜手CITY系列飲品，6月11日至6月14日限時推出「守護健康．全民加油」活動，精選CITY系列濃萃拿鐵咖啡、大杯美式咖啡、一顆檸檬青茶、珍珠純奶茶等指定飲品同品項組合特價555元，節令限定的哈根達斯（Häagen-Dazs）聯名冰沙也首度加入線上優惠，最多現省255元。