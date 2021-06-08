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韓式烤肉雙人餐399、和牛便當5折！在家也能爽吃燒肉
為了讓居家防疫的民眾，也能品嚐到韓式豬五花、韓式燒肉的滋味，包括「八色烤肉」、「虎三同」等韓式餐廳，均推出韓式便當，可享外帶5折起的優惠。另外八色烤肉也推出適合2～4人共享的烤肉組，讓民眾在家也能享受烤肉樂趣。
主打韓式燒肉、韓食的「虎三同韓食燒肉餐酒館」，除了日前推出韓食料理套餐外，此次再新增6款韓食餐盒，包括有和牛翼板＋豬五花餐盒（640元）、辣燉和牛丼飯餐盒（420元）、醬甕帶骨牛小排餐盒（540元）、冠軍辣炒豬肉餐盒（380元）、冠軍豬梅花餐盒（380元），以及江原道蒜香雞腿肉餐盒（360元）。即日起外送與外帶，皆可享5折優惠，每款折扣後為180～320元。消費滿額，還可享免費外送服務。
來自韓國的「八色烤肉」，首度推出2、4人份的「韓式烤肉生食組」，共有澎湃韓式雙人套餐、cp值爆棚牛豬三花套餐、老饕必點八色人氣套餐等3種選擇。肉品即有椒鹽豬五花、秘漬醬醃豬五花、醬淋牛五花、八色烤肉可作選擇，另外再依照套餐方案，搭配有綜合海鮮煎餅、辣炒年糕、紫菜香油飯、韓系湯品、韓式泡麵等配餐，每套原價1,000～2,360元，即日起至6月30日期間，外帶自取價則為399、888、988元，約享4折優惠。
除此之外，八色烤肉也首度推出6款韓式烤肉便當，包括有老饕椒鹽烤豬肉、秘漬水梨醬烤豬肉、八色大蒜烤豬肉、八色咖喱烤豬肉、八色辣椒醬烤豬肉，以及秘漬水梨醬烤牛五花等口味，便當內並附有3樣韓國小菜及季節時蔬，外帶自取可享75折優惠價，每個120元起，外送單個則為160元起。
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