網拍持續燒！富藝斯鐘表亞洲史上首個「白手套」季達成

週末於香港舉辦的富藝斯（Phillips）「珍貴珠寶及翡翠」香港春季拍賣以及富藝斯鐘表部門（Phillips in Association with Bacs & Russo）「名表薈萃─香港XII」均交出漂亮的成績。珠寶拍賣總成交額較去年同期春拍增長13%，而鐘表總成交額1億9,123萬9,320港元，創下富藝斯亞洲鐘表拍賣單季最高成交紀錄，逾拍前低估價2倍，較去年同期春拍大幅增長77%。除了總成交額實現亮眼佳績，計價及項目成交率均達100%，創下亞洲首個非主題式「白手套」鐘表拍賣季。

事實上，連同本次拍賣，加上稍早舉辦包含鐘表、不分門類的「INTERSECT」網拍、以及日內瓦春拍，富藝斯鐘表今年上半年全球3場拍賣均寫下歷史性全數成交的漂亮紀錄，總成交額達逾6,800萬美元。本次香港春拍共有來自55個國家及地區的1,705名藏家透過網路競標，較上一季度增長近三成，是富藝斯亞洲拍賣歷來競投人數最高紀錄，可見耕耘有成。