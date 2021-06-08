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網拍持續燒！富藝斯鐘表亞洲史上首個「白手套」季達成

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
富藝斯「名表薈萃─香港XII」拍賣以逾1.9億港元收槌，創下歷來亞洲鐘表拍賣單季最高總成交額。圖／富藝斯提供
富藝斯「名表薈萃─香港XII」拍賣以逾1.9億港元收槌，創下歷來亞洲鐘表拍賣單季最高總成交額。圖／富藝斯提供

週末於香港舉辦的富藝斯（Phillips）「珍貴珠寶及翡翠」香港春季拍賣以及富藝斯鐘表部門（Phillips in Association with Bacs & Russo）「名表薈萃─香港XII」均交出漂亮的成績。珠寶拍賣總成交額較去年同期春拍增長13%，而鐘表總成交額1億9,123萬9,320港元，創下富藝斯亞洲鐘表拍賣單季最高成交紀錄，逾拍前低估價2倍，較去年同期春拍大幅增長77%。除了總成交額實現亮眼佳績，計價及項目成交率均達100%，創下亞洲首個非主題式「白手套」鐘表拍賣季。

事實上，連同本次拍賣，加上稍早舉辦包含鐘表、不分門類的「INTERSECT」網拍、以及日內瓦春拍，富藝斯鐘表今年上半年全球3場拍賣均寫下歷史性全數成交的漂亮紀錄，總成交額達逾6,800萬美元。本次香港春拍共有來自55個國家及地區的1,705名藏家透過網路競標，較上一季度增長近三成，是富藝斯亞洲拍賣歷來競投人數最高紀錄，可見耕耘有成。

「名表薈萃─香港XII」本季拍賣共推出311枚收藏級時計，共有4款腕表創下新的拍賣紀錄：一枚1992年製的百達翡麗型號3974R自動三問萬年曆腕表，以超越拍前高估價的120萬1,993美元創下玫瑰金版本世界拍賣紀錄；型號5208R-001的百達翡麗自動超級複雜功能腕表也以84萬3,264美元刷新玫瑰金版本的世界紀錄。朗格的1815 Rattrapante Perpetual Calendar Handwerkskunst型號421.048FE, LSLS4213AN限量版18K白金追針計時萬年曆腕表，則以近拍前低估價4倍的60萬0,932美元創下該型號腕表世界拍賣紀錄。愛彼型號25554BA皇家橡樹萬年曆腕表則刷新了黃金版本的世界拍賣紀錄。

百達翡麗型號3974R自動三問萬年曆腕表，以超越拍前前高估價的120萬1,993美元創下玫瑰金版本世界拍賣紀錄。圖／富藝斯提供
百達翡麗型號3974R自動三問萬年曆腕表，以超越拍前前高估價的120萬1,993美元創下玫瑰金版本世界拍賣紀錄。圖／富藝斯提供
百達翡麗型號5208R-001自動超級複雜功能腕表以84萬3,264美元刷新玫瑰金版本的世界紀錄。圖／富藝斯提供
百達翡麗型號5208R-001自動超級複雜功能腕表以84萬3,264美元刷新玫瑰金版本的世界紀錄。圖／富藝斯提供
朗格的1815 Rattrapante Perpetual Calendar Handwerkskunst型號421.048FE, LSLS4213AN限量版18K白金追針計時萬年曆腕表，以近拍前低估價4倍的60萬0,932美元創下該型號腕表世界拍賣紀錄。圖／富藝斯提供
朗格的1815 Rattrapante Perpetual Calendar Handwerkskunst型號421.048FE, LSLS4213AN限量版18K白金追針計時萬年曆腕表，以近拍前低估價4倍的60萬0,932美元創下該型號腕表世界拍賣紀錄。圖／富藝斯提供
愛彼型號25554BA皇家橡樹萬年曆腕表則刷新黃金版本的世界拍賣紀錄。圖／富藝斯提供
愛彼型號25554BA皇家橡樹萬年曆腕表則刷新黃金版本的世界拍賣紀錄。圖／富藝斯提供

腕表 香港

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