蝦皮購物「618超狂年中慶」推7款遊戲狂撒破3億總獎額

全台3級警戒延長至6月28日，為了讓消費者能打發防疫宅時光，蝦皮購物攜手近300個國際品牌於「618超狂年中慶」打造7款蝦皮遊戲，更祭出3億購物金、超過3千萬蝦幣、iPhone 12、任天堂Switch、PS4 Pro等超狂獎勵，邀請用戶玩遊戲、拿優惠，自「618超狂年中慶」開跑以來，累積遊戲人次已突破470萬，更送出超過500萬個豪華獎勵。蝦皮購物更加碼熱門商品限時限量1折起的超殺折扣，包括任天堂Switch電力加強版主機優惠價8,099元、歐可真奶茶1箱50入特價899元、歌林6檔調節筋膜槍下殺900元有找。

蝦皮購物「618超狂年中慶」推出7款蝦皮遊戲，全新遊戲「養蝦達人」動力火車限定版只要天天上蝦皮購物餵蝦，把蝦小編餵到滿等就有機會抽到萬元蝦幣及各式品牌實體好禮，累積紅包還可換蝦幣，總紅包數超過1,000萬個。此外，「618超狂年中慶」活動大使動力火車也出現在「超狂紅包雨」，即日起登入蝦皮購物、點開神秘寶箱，除了可天天抽0元免運券和iPhone 12，打開寶箱還可以看到動力火車和你Say Hello。