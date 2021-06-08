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蝦皮購物「618超狂年中慶」推7款遊戲狂撒破3億總獎額
全台3級警戒延長至6月28日，為了讓消費者能打發防疫宅時光，蝦皮購物攜手近300個國際品牌於「618超狂年中慶」打造7款蝦皮遊戲，更祭出3億購物金、超過3千萬蝦幣、iPhone 12、任天堂Switch、PS4 Pro等超狂獎勵，邀請用戶玩遊戲、拿優惠，自「618超狂年中慶」開跑以來，累積遊戲人次已突破470萬，更送出超過500萬個豪華獎勵。蝦皮購物更加碼熱門商品限時限量1折起的超殺折扣，包括任天堂Switch電力加強版主機優惠價8,099元、歐可真奶茶1箱50入特價899元、歌林6檔調節筋膜槍下殺900元有找。
蝦皮購物「618超狂年中慶」推出7款蝦皮遊戲，全新遊戲「養蝦達人」動力火車限定版只要天天上蝦皮購物餵蝦，把蝦小編餵到滿等就有機會抽到萬元蝦幣及各式品牌實體好禮，累積紅包還可換蝦幣，總紅包數超過1,000萬個。此外，「618超狂年中慶」活動大使動力火車也出現在「超狂紅包雨」，即日起登入蝦皮購物、點開神秘寶箱，除了可天天抽0元免運券和iPhone 12，打開寶箱還可以看到動力火車和你Say Hello。
「蝦皮夾夾樂」特別攜手迪士尼公主與反派合作，推出全新視覺，「618超狂年中慶」期間100%保證中獎，還有618蝦幣與迪士尼大禮包等超值好禮；「蝦皮消消樂」消除3個同色方塊、輕鬆得分解任務，就有機會贏回Nespresso咖啡機，完整破關再加碼抽任天堂Switch主機；「蝦皮泡泡王」破關可抽PS4 Pro；「蝦蝦飛刀」只要讓螢幕中的飛刀射中目標即可贏得超值優惠，連過10關再抽環繞低音藍牙喇叭與智慧手表；「蝦蝦果園」在「6.18超狂年中慶」期間不僅能天天種出各種超狂好禮，6月18日當天的幸運種子更有機會種出一台蘋果手機。
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