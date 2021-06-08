豪奪16獎！台灣三酒廠 揚威2021澳洲國際啤酒大賽

每到夏天，啤酒常是輕鬆易飲得清涼之選。五月底甫公布、2021年的澳洲國際啤酒大賽（Australian International Beer Awards，以下簡稱AIBA），便有包含酉鬼啤酒、掌門精釀及台風造酒的三間台灣本地啤酒廠獲得合計16項獎牌，並於近日共同推出「AIBA 獲獎組合」網路訂購宅配服務，為台灣精釀文化帶來多元的風味選擇。

獲最多獎牌數量的酉鬼啤酒創立於2019年，以使用嘉義白水湖蚵殼及蚵肉釀造的「蚵仔黑Oyster Stout」在Imperial Stout類別抱回金牌，並為評審留下「「酒色完美、泡沫極佳，帶有誘人的焦糖及巧克力香氣」註解，另一款和巧克力名店TERRA、北投「拾米屋」合作的「巧克力戚風波特Chocolate Chiffon Porter」則以口感滑順、平衡的烘烤與麥芽香氣，與表現出色的巧克力風味，獲得銀牌與評審肯定。

成立於2014年，在全台擁有9間門市的掌門精釀，則以桶裝形式參賽，並以煙燻風味、酒體厚實的黑啤酒「老煙槍Heavy Smoker」獲最大獎盃（MajorTrophies）肯定，此外獲得銅牌的「山霧 Mountain Mist」則以新品名「獨創印度淡愛爾啤酒Unique IPA」推出鋁罐可供網路訂購；台南的台風造酒則鎖定精兵路線，每年僅生產一種口味，獲得Best Flavoured Specialty Beer類別銀牌的「金霏－桂花蜂蜜啤酒 Osmanthus Honey Ale」，是以當季採收的桂花、屏東冬蜜與酵母一同發酵，果酸輕盈，並以複雜的花果香氣，馥郁迷人。

同時三間酒廠也聯手推出「AIBA 獲獎組合」，包含AIBA台灣酒廠獲獎酒款，有酉鬼啤酒的蚵仔黑、巧克力戚風波特、吐司去邊大冰紅、芭樂鹽小麥、雙喜DIPA、戀夏365日Saison，以及掌門精釀的獨創印度淡艾爾，與台風造酒的金霏、芳草、藏光、暖果，330ml各1瓶共11瓶。更多資訊，則可登入愛酒窩網站，同時酉鬼啤酒則推出12瓶免運、掌門精釀與台風造酒則為滿24瓶免運，可各自洽詢酒廠臉書粉絲專頁或LINE官方帳號。

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