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Supreme出手助攻！義大利時尚國寶Emilio Pucci也變潮了

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
音樂人、滑板好手Sage Elsesser詮釋Supreme與Emilio Pucci聯名系列男裝。圖／摘自Supreme官網
音樂人、滑板好手Sage Elsesser詮釋Supreme與Emilio Pucci聯名系列男裝。圖／摘自Supreme官網

什麼都可以聯名，什麼都不奇怪的潮牌Supreme曝光了最新跨界系列，那就是與義大利國寶封號的Emilio Pucci合作，讓優雅的品牌風格也豹變，成為人人都想要入手的潮流單品。

成立於1947年的Emilio Pucci以奪目帶有優雅感的幾何印花聞名於世，特別是巧妙的色彩組合，在二次大戰後，因為社會具有要復甦的氛圍而格外受到上流人士的喜愛，創辦人更獲得了印花王子的封號。而在去年開始，Emilio Pucci進行了客座設計師合作計劃，由於創新的概念獲得好評。所以在今年，就與Supreme聯手，一同以品牌的經典印花為起點，推出包括了T恤、晚宴外套、連帽夾克和包括了太陽眼鏡、皮帶等配件。採用了60年代至70年代間，帶有復古風格的招牌旋轉式萬花筒印花，重新進行詮釋，誕生出潮流感十足的單品。

音樂人、滑板好手Sage Elsesser詮釋Supreme與Emilio Pucci聯名系列男裝。圖／摘自Supreme官網
音樂人、滑板好手Sage Elsesser詮釋Supreme與Emilio Pucci聯名系列男裝。圖／摘自Supreme官網

細究Emilio Pucci的品牌發展歷史，就可得知是奢華運動服飾的先驅，所以和Suprme的聯名可說是重現往昔精神。為了這個系列，還特地找來音樂人、滑板好手Sage Elsesser拍攝視覺形象，以強烈街頭蜂風的襯衫搭配短褲組合，採用上Emilio Pucci招牌的抽象線條圖案，呈現粉紅、黑白及電光藍的色彩組合，維持一貫明亮及異國風。不過值得一提的是以女裝為主的Emilio Pucci在與Supreme聯名系列中，只提供了男裝選擇，但不失成為重新認識品牌的機會。特別是帶有抽象線條圖案的Supreme Box Logo T恤，就是許多人瞄準要入手的品項。

音樂人、滑板好手Sage Elsesser詮釋Supreme與Emilio Pucci聯名系列男裝。圖／摘自Supreme官網
音樂人、滑板好手Sage Elsesser詮釋Supreme與Emilio Pucci聯名系列男裝。圖／摘自Supreme官網

Supreme與Emilio Pucci聯名系列印花足球衣。圖／摘自Supreme官網
Supreme與Emilio Pucci聯名系列印花足球衣。圖／摘自Supreme官網

Supreme與Emilio Pucci聯名系列印花皮帶。圖／摘自Supreme官網
Supreme與Emilio Pucci聯名系列印花皮帶。圖／摘自Supreme官網

Supreme與Emilio Pucci聯名系列印花太陽眼鏡。圖／摘自Supreme官網
Supreme與Emilio Pucci聯名系列印花太陽眼鏡。圖／摘自Supreme官網

Supreme與Emilio Pucci聯名系列印花連帽夾克。圖／摘自Supreme官網
Supreme與Emilio Pucci聯名系列印花連帽夾克。圖／摘自Supreme官網

Supreme與Emilio Pucci聯名系列Box Logo T恤。圖／摘自Supreme官網
Supreme與Emilio Pucci聯名系列Box Logo T恤。圖／摘自Supreme官網

Supreme與Emilio Pucci聯名系列印花長褲。圖／摘自Supreme官網
Supreme與Emilio Pucci聯名系列印花長褲。圖／摘自Supreme官網

Supreme與Emilio Pucci聯名系列印花短褲。圖／摘自Supreme官網
Supreme與Emilio Pucci聯名系列印花短褲。圖／摘自Supreme官網

Supreme與Emilio Pucci聯名系列印花襯衫。圖／摘自Supreme官網
Supreme與Emilio Pucci聯名系列印花襯衫。圖／摘自Supreme官網

Supreme與Emilio Pucci聯名系列印花帽。圖／摘自Supreme官網
Supreme與Emilio Pucci聯名系列印花帽。圖／摘自Supreme官網

Supreme與Emilio Pucci聯名系列印花晚宴外套。圖／摘自Supreme官網
Supreme與Emilio Pucci聯名系列印花晚宴外套。圖／摘自Supreme官網

Supreme與Emilio Pucci聯名系列印花打火機。圖／摘自Supreme官網
Supreme與Emilio Pucci聯名系列印花打火機。圖／摘自Supreme官網

品牌 義大利

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