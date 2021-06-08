Supreme出手助攻！義大利時尚國寶Emilio Pucci也變潮了

什麼都可以聯名，什麼都不奇怪的潮牌Supreme曝光了最新跨界系列，那就是與義大利國寶封號的Emilio Pucci合作，讓優雅的品牌風格也豹變，成為人人都想要入手的潮流單品。

成立於1947年的Emilio Pucci以奪目帶有優雅感的幾何印花聞名於世，特別是巧妙的色彩組合，在二次大戰後，因為社會具有要復甦的氛圍而格外受到上流人士的喜愛，創辦人更獲得了印花王子的封號。而在去年開始，Emilio Pucci進行了客座設計師合作計劃，由於創新的概念獲得好評。所以在今年，就與Supreme聯手，一同以品牌的經典印花為起點，推出包括了T恤、晚宴外套、連帽夾克和包括了太陽眼鏡、皮帶等配件。採用了60年代至70年代間，帶有復古風格的招牌旋轉式萬花筒印花，重新進行詮釋，誕生出潮流感十足的單品。

音樂人、滑板好手Sage Elsesser詮釋Supreme與Emilio Pucci聯名系列男裝。圖／摘自Supreme官網

細究Emilio Pucci的品牌發展歷史，就可得知是奢華運動服飾的先驅，所以和Suprme的聯名可說是重現往昔精神。為了這個系列，還特地找來音樂人、滑板好手Sage Elsesser拍攝視覺形象，以強烈街頭蜂風的襯衫搭配短褲組合，採用上Emilio Pucci招牌的抽象線條圖案，呈現粉紅、黑白及電光藍的色彩組合，維持一貫明亮及異國風。不過值得一提的是以女裝為主的Emilio Pucci在與Supreme聯名系列中，只提供了男裝選擇，但不失成為重新認識品牌的機會。特別是帶有抽象線條圖案的Supreme Box Logo T恤，就是許多人瞄準要入手的品項。

音樂人、滑板好手Sage Elsesser詮釋Supreme與Emilio Pucci聯名系列男裝。圖／摘自Supreme官網

Supreme與Emilio Pucci聯名系列印花足球衣。圖／摘自Supreme官網

Supreme與Emilio Pucci聯名系列印花皮帶。圖／摘自Supreme官網

Supreme與Emilio Pucci聯名系列印花太陽眼鏡。圖／摘自Supreme官網

Supreme與Emilio Pucci聯名系列印花連帽夾克。圖／摘自Supreme官網

Supreme與Emilio Pucci聯名系列Box Logo T恤。圖／摘自Supreme官網

Supreme與Emilio Pucci聯名系列印花長褲。圖／摘自Supreme官網

Supreme與Emilio Pucci聯名系列印花短褲。圖／摘自Supreme官網

Supreme與Emilio Pucci聯名系列印花襯衫。圖／摘自Supreme官網

Supreme與Emilio Pucci聯名系列印花帽。圖／摘自Supreme官網

Supreme與Emilio Pucci聯名系列印花晚宴外套。圖／摘自Supreme官網