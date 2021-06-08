快訊

稱7月要打國產疫苗「日捐124萬AZ就夠」？陳時中回應了

米格21縱橫一甲子 為何從「戰機界AK-47」淪「空中棺材」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

在家品嘗日式美味！Cafe&Meal MUJI推外送便當三選一

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
Café MUJI A11店有甜點可以外送到家。圖／Café MUJI提供
Café MUJI A11店有甜點可以外送到家。圖／Café MUJI提供

近期台灣掀起日式風潮，其中日系飲食中，Café&Meal MUJI特別以少油、少鹽製作出「質素之食」，受到不少人的歡迎，而Café&Meal MUJI的統一時代店、美麗華店、Café MUJI A11店也宣布與foodpanda合作，將推出主菜三選一的便當，還有甜點、飲料快送到家，在家就能吃到日系美食。

Café&Meal MUJI的統一時代店、美麗華店共推出3款便當，主菜分別有美乃滋甜辣醬炸雞、辣味紅咖哩魚與香草豬柳襯寶島鮮果，還能搭配3到冷食配菜，包括柚香和風香草豬肉沙拉、厚燒蔬菜烘蛋與胡麻味噌油豆腐沙拉，米飯則是來自台東池上，以MOA自然農法耕作的稻米，一人份便當199元，可吃到蛋白質與蔬果，兼具營養。

Café MUJI A11店則以甜點與飲料為主，4款蛋糕包括本和香糖起士蛋糕、本和香糖法式千層蛋糕及紅烏龍生乳蛋糕捲等，還有咖啡與茶飲，同樣能快送到家。

Café&Meal MUJI統一時代、美麗華店推出便當，主菜三選一有美乃滋甜辣醬炸雞、辣味紅咖哩魚與香草豬柳襯寶島鮮果。圖／Café&Meal MUJI提供
Café&Meal MUJI統一時代、美麗華店推出便當，主菜三選一有美乃滋甜辣醬炸雞、辣味紅咖哩魚與香草豬柳襯寶島鮮果。圖／Café&Meal MUJI提供
Café&Meal MUJI便當，還搭配3種配菜。圖／Café&Meal MUJI提供
Café&Meal MUJI便當，還搭配3種配菜。圖／Café&Meal MUJI提供

便當 甜點

延伸閱讀

又一名店收攤！ 新莊手扒雞「香雞城」宣布無限期停業

點沙拉送雞翅！台北最強雞翅Gumgum「4大買一送一」外送到家、加碼披薩免費送

客不下樓取餐 外送員看餐點秒報警「抓到6人群聚打麻將」

策略行銷／JK共同創辦人暨行銷長游竣文 創意雲端廚房 餐飲新體驗

相關新聞

5、6年級的青春！全台最後一間「香雞城」無限期停業

新冠肺炎疫情持續，對於餐飲所造成的衝擊也逐漸擴大。創立於1984年、在2016年回歸的「香雞城龍安店」，6月8日於官方粉...

美牛萊劑超標遭攔截！好市多酪梨鎘超標又出包

美國進口牛肉驚見萊劑超標！衛福部食藥署在邊境驗出千餘公斤的「冷藏去骨牛肉」萊克多巴胺超標，全數依規定退運或銷毀。而好市多...

在家品嘗日式美味！Cafe&Meal MUJI推外送便當三選一

近期台灣掀起日式風潮，其中日系飲食中，Café&Meal MUJI特別以少油、少鹽製作出「質素之食」，受到不少人的歡迎，...

「讓喵療癒你」 這次你可以把「貓‧美術館」搬回家

觀賞名畫的時候，總是只能看到畫作中主角的正面，你是否也曾對蒙娜麗莎的背面感到好奇，想知道她的頭髮有沒有梳整齊？名畫拾穗中彎著腰撿拾稻穗的女主角，揚起頭後的臉龐是否美麗動人？謎底即將於全球首發企劃「屬於你的桌上貓美術館」收藏型公仔中揭曉。

「Oh!My Boss! 戀愛在別冊」這款定情手環 萌妹秒套牢

現在在緯來日本台以及串流平台上熱播的日劇「Oh！My Boss！戀愛放別冊」，是由「戀愛可以持續到天長地久」上白石萌音再...

New Balance、Nike挺平權！同志驕傲限定系列繽紛登場

包容精神是各個運動品牌的最大公約數，因此在同志驕傲的六月到來，包括了Nike、New Balance也都推出相應的限定系...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。