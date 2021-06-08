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在家品嘗日式美味！Cafe&Meal MUJI推外送便當三選一
近期台灣掀起日式風潮，其中日系飲食中，Café&Meal MUJI特別以少油、少鹽製作出「質素之食」，受到不少人的歡迎，而Café&Meal MUJI的統一時代店、美麗華店、Café MUJI A11店也宣布與foodpanda合作，將推出主菜三選一的便當，還有甜點、飲料快送到家，在家就能吃到日系美食。
Café&Meal MUJI的統一時代店、美麗華店共推出3款便當，主菜分別有美乃滋甜辣醬炸雞、辣味紅咖哩魚與香草豬柳襯寶島鮮果，還能搭配3到冷食配菜，包括柚香和風香草豬肉沙拉、厚燒蔬菜烘蛋與胡麻味噌油豆腐沙拉，米飯則是來自台東池上，以MOA自然農法耕作的稻米，一人份便當199元，可吃到蛋白質與蔬果，兼具營養。
Café MUJI A11店則以甜點與飲料為主，4款蛋糕包括本和香糖起士蛋糕、本和香糖法式千層蛋糕及紅烏龍生乳蛋糕捲等，還有咖啡與茶飲，同樣能快送到家。
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