在家品嘗日式美味！Cafe&Meal MUJI推外送便當三選一

近期台灣掀起日式風潮，其中日系飲食中，Café&Meal MUJI特別以少油、少鹽製作出「質素之食」，受到不少人的歡迎，而Café&Meal MUJI的統一時代店、美麗華店、Café MUJI A11店也宣布與foodpanda合作，將推出主菜三選一的便當，還有甜點、飲料快送到家，在家就能吃到日系美食。

Café&Meal MUJI的統一時代店、美麗華店共推出3款便當，主菜分別有美乃滋甜辣醬炸雞、辣味紅咖哩魚與香草豬柳襯寶島鮮果，還能搭配3到冷食配菜，包括柚香和風香草豬肉沙拉、厚燒蔬菜烘蛋與胡麻味噌油豆腐沙拉，米飯則是來自台東池上，以MOA自然農法耕作的稻米，一人份便當199元，可吃到蛋白質與蔬果，兼具營養。