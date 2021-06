New Balance、Nike挺平權！同志驕傲限定系列繽紛登場

包容精神是各個運動品牌的最大公約數,因此在同志驕傲的六月到來,包括了Nike、New Balance也都推出相應的限定系列,融入象徵LGBTQIA+族群的彩虹配色在經典產品中,藉以表達挺平權態度。

為響應「同志彩虹驕傲月」,New Balance發表以「Everybody's Welcome」為形象號召的PRIDE系列鞋履與服飾。從多元包容概念中汲取靈感,邀請了香港酷兒視覺藝術家林雅儀 (Zoie Lam))操刀設計。以怪美又童趣的插畫角色無性別之分,藉此傳達人情味與同理心的真誠可貴,以及無論性別取向,皆值得被愛擁抱的主張。在這系列中,除了常見的彩虹配色之外,Zoie Lam還創作了一款白色外觀內裏有著繽紛圖案的M574鞋款,與同系列的MTM鞋款,形成強烈對比。