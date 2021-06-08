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New Balance、Nike挺平權！同志驕傲限定系列繽紛登場

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
Nike Be True系列Air Max Pre Day鞋，受到70年代的慢跑鞋啟發。圖／Nike提供
Nike Be True系列Air Max Pre Day鞋，受到70年代的慢跑鞋啟發。圖／Nike提供

包容精神是各個運動品牌的最大公約數，因此在同志驕傲的六月到來，包括了Nike、New Balance也都推出相應的限定系列，融入象徵LGBTQIA+族群的彩虹配色在經典產品中，藉以表達挺平權態度。

為響應「同志彩虹驕傲月」，New Balance發表以「Everybody's Welcome」為形象號召的PRIDE系列鞋履與服飾。從多元包容概念中汲取靈感，邀請了香港酷兒視覺藝術家林雅儀 （Zoie Lam)）操刀設計。以怪美又童趣的插畫角色無性別之分，藉此傳達人情味與同理心的真誠可貴，以及無論性別取向，皆值得被愛擁抱的主張。在這系列中，除了常見的彩虹配色之外，Zoie Lam還創作了一款白色外觀內裏有著繽紛圖案的Ｍ574鞋款，與同系列的MTM鞋款，形成強烈對比。

不落人後，Nike也打造了相應的Be True 系列，使用9款不同的LGBTQIA+象徵旗幟為設計，運用於包括了Blazer '77 Low、Air Max Pre Day、All Out Utility Slide和Infinity React Run 2鞋款上，以及系列T恤、連帽上衣等。其中，Air Max Pre Day鞋，受到70年代的慢跑鞋啟發，寶藍色的鞋身搭配了漸變彩虹Swoosh Logo，後鞋跟上還能自己更換不同的旗幟符號。而睽違兩年，Nike也在這系列中，讓All Out Utility Slide拖鞋回歸，鞋面就是一個附有拉鍊的小型包，還加上全新外底設計，並同樣能客製喜愛的旗幟圖案。

New Balance PRIDE系列SMF202P1涼鞋1,680元。
New Balance PRIDE系列SMF202P1涼鞋1,680元。
Nike表達挺平權態度的Be True系列，使用9款不同的LGBTQIA+象徵旗幟為設計。圖／Nike提供
Nike表達挺平權態度的Be True系列，使用9款不同的LGBTQIA+象徵旗幟為設計。圖／Nike提供
New Balance PRIDE系列T恤1,080元。圖／New Balance提供
New Balance PRIDE系列T恤1,080元。圖／New Balance提供
New Balance PRIDE系列MTMPOPR1鞋3,780元。圖／New Balance提供
New Balance PRIDE系列MTMPOPR1鞋3,780元。圖／New Balance提供
響應「同志彩虹驕傲月」，New Balance發表以「Everybody's Welcome」為形象號召的PRIDE系列鞋履與服飾。圖／New Balance提供
響應「同志彩虹驕傲月」，New Balance發表以「Everybody's Welcome」為形象號召的PRIDE系列鞋履與服飾。圖／New Balance提供
睽違兩年，Nike也在Be True系列中，讓All Out Utility Slide拖鞋回歸。圖／Nike提供
睽違兩年，Nike也在Be True系列中，讓All Out Utility Slide拖鞋回歸。圖／Nike提供
New Balance PRIDE系列M5740PR1鞋3,880元。圖／New Balance提供
New Balance PRIDE系列M5740PR1鞋3,880元。圖／New Balance提供

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