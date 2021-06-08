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New Balance、Nike挺平權！同志驕傲限定系列繽紛登場
包容精神是各個運動品牌的最大公約數，因此在同志驕傲的六月到來，包括了Nike、New Balance也都推出相應的限定系列，融入象徵LGBTQIA+族群的彩虹配色在經典產品中，藉以表達挺平權態度。
為響應「同志彩虹驕傲月」，New Balance發表以「Everybody's Welcome」為形象號召的PRIDE系列鞋履與服飾。從多元包容概念中汲取靈感，邀請了香港酷兒視覺藝術家林雅儀 （Zoie Lam)）操刀設計。以怪美又童趣的插畫角色無性別之分，藉此傳達人情味與同理心的真誠可貴，以及無論性別取向，皆值得被愛擁抱的主張。在這系列中，除了常見的彩虹配色之外，Zoie Lam還創作了一款白色外觀內裏有著繽紛圖案的Ｍ574鞋款，與同系列的MTM鞋款，形成強烈對比。
不落人後，Nike也打造了相應的Be True 系列，使用9款不同的LGBTQIA+象徵旗幟為設計，運用於包括了Blazer '77 Low、Air Max Pre Day、All Out Utility Slide和Infinity React Run 2鞋款上，以及系列T恤、連帽上衣等。其中，Air Max Pre Day鞋，受到70年代的慢跑鞋啟發，寶藍色的鞋身搭配了漸變彩虹Swoosh Logo，後鞋跟上還能自己更換不同的旗幟符號。而睽違兩年，Nike也在這系列中，讓All Out Utility Slide拖鞋回歸，鞋面就是一個附有拉鍊的小型包，還加上全新外底設計，並同樣能客製喜愛的旗幟圖案。
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