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「Oh!My Boss! 戀愛在別冊」這款定情手環 萌妹秒套牢

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
卡地亞Trinity絲繩手環配石英粉色絲繩，17,700元。圖／卡地亞提供
卡地亞Trinity絲繩手環配石英粉色絲繩，17,700元。圖／卡地亞提供

現在在緯來日本台以及串流平台上熱播的日劇「Oh！My Boss！戀愛放別冊」，是由「戀愛可以持續到天長地久」上白石萌音再度擔任女主角的戀愛番。不過劇情設定發生在時尚雜誌公司，時尚雜誌總編輯寶來麗子則是由時尚模特兒出身的菜菜緒扮演，走「時尚惡魔」的老套路，在日本播出時輕鬆搞笑又浪漫的劇情人氣超高。日前在台播出的第二集中，還請來當紅的「鬼滅之刃」男一「竈門炭治郎」超氣聲優花江夏樹來客串漫畫家荒染右京。

劇中除了一心想當平凡上班族的女主角之外，每個編輯都穿著華麗入時，各有風格，劇情中也自然少不了諸多名牌和設計師的互動。身為總編輯的寶來麗子，加上本身就是寶來集團的富二代，全身名牌也是理所當然。她不負眾望，在一出場的時候就一身氣場強大的黑，搭配寶格麗經典的B. Zero 1系列戒指與項鍊，手上纏繞著一條金色的寶格麗Serpenti Tubogas經典蛇形珠寶表，光是這條繞在手上多圈的手表就要上百萬台幣，製作單位可以說砸重本。而接著在第二集要為創刊號爭取卡地亞廣告的故事中，寶來麗子極力拉攏卡地亞，當然也配戴了許多卡地亞的珠寶以示捧場，例如經典的Juste un clou釘子造型耳環。

事實上，在劇中寶來麗子的弟弟、由玉森裕太扮演的寶來潤之介，在第一集遇上上白石萌音時，送給女主角的「定情手環」就是卡地亞的三色金Trinity絲繩手環，除了黑色以外還有多種彩色絲繩可選擇搭配，是最容易入門的卡地亞單品之一。而這位「高富帥」身上除了隨手拔下來就送人的卡地亞手環，還有一枚卡地亞的經典Santos手表，是卡地亞最早推出的腕表之一，方正的造型辨識度很高，價格會依材質款式不同。

飾演寶來麗子的女星菜菜緒（左）配戴寶格麗經典的Serpenti珠寶表。圖／取自IG @bosskoi_tbs
飾演寶來麗子的女星菜菜緒（左）配戴寶格麗經典的Serpenti珠寶表。圖／取自IG @bosskoi_tbs
熱播日劇「Oh!My Boss! 戀愛在別冊」主角為時尚雜誌編輯，全都是精品。圖／取自IG、寶格麗提供
熱播日劇「Oh!My Boss! 戀愛在別冊」主角為時尚雜誌編輯，全都是精品。圖／取自IG、寶格麗提供
寶格麗Serpenti Tubogas 18K玫瑰金雙圈鑲鑽腕表，129萬6,000元。圖／寶格麗提供
寶格麗Serpenti Tubogas 18K玫瑰金雙圈鑲鑽腕表，129萬6,000元。圖／寶格麗提供
卡地亞Santos de Cartier黃K金鍊帶腕表大型款，90萬元。圖／卡地亞提供
卡地亞Santos de Cartier黃K金鍊帶腕表大型款，90萬元。圖／卡地亞提供
BVLGARI B.zero1系列玫瑰金啞光黑陶瓷項鍊，約14萬0,100元 (Size：54 – 60 cm)。圖／寶格麗提供
BVLGARI B.zero1系列玫瑰金啞光黑陶瓷項鍊，約14萬0,100元 (Size：54 – 60 cm)。圖／寶格麗提供
日劇「Oh！My Boss！戀愛放別冊」劇情設定發生在一家時尚雜誌的編輯部。圖／取自IG @bosskoi_tbs
日劇「Oh！My Boss！戀愛放別冊」劇情設定發生在一家時尚雜誌的編輯部。圖／取自IG @bosskoi_tbs
BVLGARI B.zero1系列玫瑰金啞光黑陶瓷雙環戒指，約新台幣51,700元。圖／寶格麗提供
BVLGARI B.zero1系列玫瑰金啞光黑陶瓷雙環戒指，約新台幣51,700元。圖／寶格麗提供
飾演寶來麗子的女星菜菜緒配戴寶格麗B ZERO 1珠寶。圖／取自IG @nanao_official
飾演寶來麗子的女星菜菜緒配戴寶格麗B ZERO 1珠寶。圖／取自IG @nanao_official
卡地亞Juste un Clou玫瑰金耳環，14萬元。圖／卡地亞提供
卡地亞Juste un Clou玫瑰金耳環，14萬元。圖／卡地亞提供
玉森裕太飾演劇中富二代寶來潤之介，配戴卡地亞Santos腕表。圖／取自IG
玉森裕太飾演劇中富二代寶來潤之介，配戴卡地亞Santos腕表。圖／取自IG
卡地亞Trinity絲繩手環配經典紅色絲繩，17,700元。圖／卡地亞提供
卡地亞Trinity絲繩手環配經典紅色絲繩，17,700元。圖／卡地亞提供
飾演寶來麗子的女星蔡菜緒配戴卡地亞經典的釘子耳環。圖／取自IG
飾演寶來麗子的女星蔡菜緒配戴卡地亞經典的釘子耳環。圖／取自IG
BVLGARI B.zero1系列玫瑰金啞光黑陶瓷項鍊，約14萬0,100元 (Size：54 – 60 cm)。圖／寶格麗提供
BVLGARI B.zero1系列玫瑰金啞光黑陶瓷項鍊，約14萬0,100元 (Size：54 – 60 cm)。圖／寶格麗提供
日劇「Oh！My Boss！戀愛放別冊」請漫畫家畫卡地亞經典的坦克手表。圖／取自IG @bosskoi_tbs
日劇「Oh！My Boss！戀愛放別冊」請漫畫家畫卡地亞經典的坦克手表。圖／取自IG @bosskoi_tbs
飾演寶來麗子的女星菜菜緒配戴寶格麗B ZERO 1珠寶。圖／取自IG @nanao_official
飾演寶來麗子的女星菜菜緒配戴寶格麗B ZERO 1珠寶。圖／取自IG @nanao_official
玉森裕太飾演劇中富二代寶來潤之介，配戴卡地亞Santos腕表。圖／取自IG
玉森裕太飾演劇中富二代寶來潤之介，配戴卡地亞Santos腕表。圖／取自IG
卡地亞Santos de Cartier黃K金及精鋼鍊帶腕表大型款，31萬6,000元。圖／卡地亞提供
卡地亞Santos de Cartier黃K金及精鋼鍊帶腕表大型款，31萬6,000元。圖／卡地亞提供
飾演寶來麗子的女星菜菜緒（左）配戴寶格麗經典的珠寶。圖／取自IG @bosskoi_tbs
飾演寶來麗子的女星菜菜緒（左）配戴寶格麗經典的珠寶。圖／取自IG @bosskoi_tbs
日劇「Oh！My Boss！戀愛放別冊」劇情設定發生在一家時尚雜誌的編輯部。圖／取自IG @bosskoi_tbs
日劇「Oh！My Boss！戀愛放別冊」劇情設定發生在一家時尚雜誌的編輯部。圖／取自IG @bosskoi_tbs
卡地亞Tank Louis Cartier玫瑰金大型款，37萬9,000元。圖／卡地亞提供
卡地亞Tank Louis Cartier玫瑰金大型款，37萬9,000元。圖／卡地亞提供
「鬼滅之刃」男一「竈門炭治郎」超氣聲優花江夏樹客串漫畫家荒染右京。圖／取自IG @bosskoi_tbs
「鬼滅之刃」男一「竈門炭治郎」超氣聲優花江夏樹客串漫畫家荒染右京。圖／取自IG @bosskoi_tbs

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