「Oh!My Boss! 戀愛在別冊」這款定情手環 萌妹秒套牢

現在在緯來日本台以及串流平台上熱播的日劇「Oh！My Boss！戀愛放別冊」，是由「戀愛可以持續到天長地久」上白石萌音再度擔任女主角的戀愛番。不過劇情設定發生在時尚雜誌公司，時尚雜誌總編輯寶來麗子則是由時尚模特兒出身的菜菜緒扮演，走「時尚惡魔」的老套路，在日本播出時輕鬆搞笑又浪漫的劇情人氣超高。日前在台播出的第二集中，還請來當紅的「鬼滅之刃」男一「竈門炭治郎」超氣聲優花江夏樹來客串漫畫家荒染右京。

劇中除了一心想當平凡上班族的女主角之外，每個編輯都穿著華麗入時，各有風格，劇情中也自然少不了諸多名牌和設計師的互動。身為總編輯的寶來麗子，加上本身就是寶來集團的富二代，全身名牌也是理所當然。她不負眾望，在一出場的時候就一身氣場強大的黑，搭配寶格麗經典的B. Zero 1系列戒指與項鍊，手上纏繞著一條金色的寶格麗Serpenti Tubogas經典蛇形珠寶表，光是這條繞在手上多圈的手表就要上百萬台幣，製作單位可以說砸重本。而接著在第二集要為創刊號爭取卡地亞廣告的故事中，寶來麗子極力拉攏卡地亞，當然也配戴了許多卡地亞的珠寶以示捧場，例如經典的Juste un clou釘子造型耳環。