BL劇男神和LVMH太子妃都在背 「漂亮姐姐」李多熙也搭同款

因BL劇《只因我們天生一對（2gether）》而爆紅，且續航力超強的泰國新一代男神Bright（Vachirawit Chivaaree），近期為泰國版《ELLE》拍攝短影片，選搭BURBERRY的Olympia包款，帶來小鮮肉的清新感；同一款包也受到LVMH集團太子妃的青睞，作為私服穿搭，韓星李多熙則是以黑色款襯托慵懶的氛圍。

今年23歲的中泰美混血男星Bright疾速走紅，IG圈粉近750萬，是男演員、模特兒及歌手，近期拍攝時尚雜誌影片，全身上下都被BURBERRY包了，而他詮釋的Olympia包款，其半月包型的輪廓，靈感來自2020秋冬系列發表的大秀場地Kensington Olympia建築結構，由首席創意總監Riccardo Tisci設計，包身採用義大利鞣製皮革打造，摩登簡練，也依隨各季時裝發表推出新款。