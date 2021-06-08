BL劇男神和LVMH太子妃都在背 「漂亮姐姐」李多熙也搭同款
因BL劇《只因我們天生一對（2gether）》而爆紅，且續航力超強的泰國新一代男神Bright（Vachirawit Chivaaree），近期為泰國版《ELLE》拍攝短影片，選搭BURBERRY的Olympia包款，帶來小鮮肉的清新感；同一款包也受到LVMH集團太子妃的青睞，作為私服穿搭，韓星李多熙則是以黑色款襯托慵懶的氛圍。
今年23歲的中泰美混血男星Bright疾速走紅，IG圈粉近750萬，是男演員、模特兒及歌手，近期拍攝時尚雜誌影片，全身上下都被BURBERRY包了，而他詮釋的Olympia包款，其半月包型的輪廓，靈感來自2020秋冬系列發表的大秀場地Kensington Olympia建築結構，由首席創意總監Riccardo Tisci設計，包身採用義大利鞣製皮革打造，摩登簡練，也依隨各季時裝發表推出新款。
LVMH集團太子妃Natalia Vodianova日前在IG也秀出和工作夥伴、家人慶生的照片，她詮釋了暖沙色的Olympia包款，笑容甜美可人；而韓國的性感長腿姐姐李多熙，向來是BURBERRY的品牌好友，時常以極佳的身段曲線演繹品牌時裝，近期也以黑色款Olympia穿搭，呼應她居家風格的慵懶情調。
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