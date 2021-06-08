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寶珀結盟2021世界海洋日 寶璣「海洋衛士號」堅定巡航

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
Blancpain五十噚大日曆腕表，初代作問世於1953年，圖 / Blancpain提供。
Blancpain五十噚大日曆腕表，初代作問世於1953年，圖 / Blancpain提供。

有此一說，人在海洋中聽到的聲音特別平靜，因為海洋裡的音聲將召喚出懷胎時的溫暖記憶。以此類推，海洋或是孕育全人類生命的重要泉源，然而環境污染的破壞卻益發嚴重，而每年在全世界都有大量公益組織投入海洋保育，希冀透過持續、擴散的影響力，帶來改變。

瑞士鐘表品牌寶珀（Blancpain）宣佈成為聯合國2021年「世界海洋日」合作夥伴，並將贊助世界海洋日中的攝影比賽與音樂會。早從1992年始，聯合國確立的每年6月8日為世界海洋日，Blancpain不僅出版了「Edition Fifty Fathoms」特刊、襄助聯合國世界海洋日攝影比賽，品牌同時支持不同的保育專案、讓自然保護區的覆蓋面積顯著增加超過400百萬平方公里，更支持近20個重要的科學計畫與考察，帶領人們探索未知的知性領域。

於此同時，Blancpain則推出了五十噚系列大日曆自動潛水表表款初代作是在1953年推出，有別於傳統的公尺，以約等於1.82公尺的「噚」為防水計量單位，並具備抗磨損、高硬度的藍寶石水晶表圈為為特色；而新一代的五十噚系列大日曆自動潛水表，除了具有專業規格的300米防水性能，再添加以獨立雙位數字顯示的「大日曆（big date）」視窗、並以輕量化的鈦金屬打造。下得水中、戴出日常。

和寶珀同屬Swatch Group的寶璣（Breuget）則有從2017年開始、和海洋保護基金會合作的「海洋衛士號」，以太陽能為動力，從2017航行以來，至今已完成拜訪18個國家、23個停靠點、22名科學家與6,300位孩童登船與16,621位訪客的觸及與影響。寶璣並在2018年推出Marine系列，至今已發表自動、陀飛輪、時間等式萬年曆等眾多複雜功能表款。

而「海洋衛士號」的計畫則以學習、分享、行動為目標，希望透過知識的影響力，改變人們對海洋污染的認知，進而起而行、帶來改變，品牌並呼籲真正愛護海洋，並非征服，而是珍視。據了解，由於因疫情影響，原訂35個停靠點至今僅完成23個，預計2022年專案將持續進行，更多資訊，則可登錄寶璣或海洋衛士號官方網站：www.raceforwater.org。

寶珀（Blancpain）成為聯合國2021年「世界海洋日」合作夥伴，並成為系列活動中海洋主題攝影比賽及音樂會的重要支持者。圖 / Blancpain提供。
寶珀（Blancpain）成為聯合國2021年「世界海洋日」合作夥伴，並成為系列活動中海洋主題攝影比賽及音樂會的重要支持者。圖 / Blancpain提供。
透明後底蓋將可一窺Blancpain五十噚大日曆腕表的機芯精妙與修飾。圖 / Blancpain提供。
透明後底蓋將可一窺Blancpain五十噚大日曆腕表的機芯精妙與修飾。圖 / Blancpain提供。
寶璣Marine Alarme Musical腕表，價格店洽。圖 / Breguet提供。
寶璣Marine Alarme Musical腕表，價格店洽。圖 / Breguet提供。
寶璣（Breuget）贊助的海洋衛士號從2017航行以來，至今已完成拜訪18個國家、23個停靠點、22名科學家與6,300位孩童登船與16,621位訪客的觸及與影響。圖 / Breguet提供。
寶璣（Breuget）贊助的海洋衛士號從2017航行以來，至今已完成拜訪18個國家、23個停靠點、22名科學家與6,300位孩童登船與16,621位訪客的觸及與影響。圖 / Breguet提供。
除了讓自然保護區的覆蓋面積增加超過400百萬平方公里，Blancpain更支持近20個重要科學計畫，帶領人們探索未知的知性領域。圖 / Blancpain提供。
除了讓自然保護區的覆蓋面積增加超過400百萬平方公里，Blancpain更支持近20個重要科學計畫，帶領人們探索未知的知性領域。圖 / Blancpain提供。

攝影比賽 聯合國 品牌

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