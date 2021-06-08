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Fitbit推出血氧飽和度功能！健康指標動態磚掌握健康

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
Fitbit全新推出的Fitbit SpO2 Signature表面，讓用戶可直接在手表上檢視個人血氧飽和度。圖／Fitbit提供
Fitbit全新推出的Fitbit SpO2 Signature表面，讓用戶可直接在手表上檢視個人血氧飽和度。圖／Fitbit提供

疫情期間隨著「快樂缺氧（Happy Hypoxia）」在台灣引發熱議，大眾對於個人血氧飽和度 （又稱 SpO2，即 Oxygen Saturation）的關注度持續提升。Fitbit宣布旗下產品包括Fitbit Sense、Versa系列、Ionic智慧手表與 Charge 4智慧手環，即日起可於Fitbit應用程式「今天（Today）」儀表板中全新推出的「健康指標」動態磚，檢視自己的睡眠期間的血氧飽和度（SpO2）數據與平均值，也可以在「睡眠」動態磚中檢視睡眠期間的估計氧氣變化（Estimated Oxygen Variation，EOV）。

血氧飽和度讓用戶可以知道自身是否正面臨缺氧危機，而估計氧氣變化則是協助用戶睡眠期間的血氧飽和度變動情形，若變動幅度較高，則可能源於缺氧而引發呼吸急促等情形，透過長期追蹤相關趨勢，也能掌握自身健康狀況有無顯著變化跡象。如果用戶發現血氧飽和度長期低於建議值（94%或以下） 或估計氧氣變化幅度劇烈，應盡早尋求專業醫療協助。

使用Fitbit指定裝置追蹤個人血氧飽和度只需要簡單三步驟：一、全天配戴Fitbit裝置（包含夜間睡覺）；二、在早上開啟Fitbit應用程式與裝置進行同步，點擊「健康指標」動態磚；三、向上滑動即可檢視血氧飽和度（SpO2）圖表。

如果是手表用戶，可以至「時鐘畫面」下載Fitbit SpO2 Signature表面，即可於手表上同步顯示個人血氧飽和度。

除了血氧飽和度功能的推出外，Fitbit也在Fitbit App中同步推出「健康指標」動態磚 ，協助用戶在新冠肺炎疫情下全面掌握個人進階數據。「健康指標」動態磚提供呼吸率、心率變異分析（HRV）、皮膚溫度、血氧飽和度 （SpO2）、靜息心率（RHR）等5大關鍵指標。

Fitbit全新「健康指標」動態磚中，可檢視呼吸率、血氧濃度、心率變化與皮膚溫度等重要健康指標與趨勢變化。圖／Fitbit提供
Fitbit全新「健康指標」動態磚中，可檢視呼吸率、血氧濃度、心率變化與皮膚溫度等重要健康指標與趨勢變化。圖／Fitbit提供
Fitbit睡眠期間的估計氧氣變化，協助用戶檢視完整檢視睡眠期間的血氧飽和度變化。圖／Fitbit提供
Fitbit睡眠期間的估計氧氣變化，協助用戶檢視完整檢視睡眠期間的血氧飽和度變化。圖／Fitbit提供

Fitbit 睡眠 疫情 智慧手錶

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