「我會不會太三八？」Melody超ㄎ一尢直播賣衣服

最近因為新冠肺炎疫情升溫實施三級警戒，許多群聚活動都暫時停止。其中演藝圈也受到頗大的影響，戲劇、綜藝節目等也無法正常拍攝錄製，很多藝人轉而積極利用網路與粉絲互動，像是有「時尚媽咪」封號的女星Melody，就在宅在家的期間透過直播和粉絲閒聊，還順便為自己新推出的品牌宣傳，一舉兩得。

Melody雖然是以歌手身份出道，但幾年前在《康熙來了》節目中因為絕佳的談話效果擄獲許多粉絲，獨特的ABC腔和國英語穿插的說話方式莫名超討喜，其他戲劇演出也累積了不少影迷。而她私下穿搭品味也備受關注，一直是時尚活動常客。

前陣子Melody就在IG上直播跟大家分享正確的防疫觀念、居家減壓法，超直接的說話方式綜藝效果十足。本來今年就安排要推出個人品牌whatever whatever的她，也透過直播展示了新的飾品和服裝系列。昨天晚上她就在最新的直播影片裡充當模特兒，現場換衣宣傳，把品牌重點商品和搭配方式都一次秀給大家看，更自動定格讓大家截圖，還跟觀眾說：「我們現在要假裝自己在普羅旺斯」、「我是不是太三八了？」種種有趣、沒偶包又很生活化的展示果然奏效，品牌官網許多款式的一些尺碼目前已經賣到缺貨，影片累積到現在已有十萬多觀看次數。