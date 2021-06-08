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「我會不會太三八？」Melody超ㄎ一尢直播賣衣服

聯合報 / 記者吳曉涵／即時報導
Melody昨晚在IG直播為個人品牌宣傳。圖／摘自Melody IG
Melody昨晚在IG直播為個人品牌宣傳。圖／摘自Melody IG

最近因為新冠肺炎疫情升溫實施三級警戒，許多群聚活動都暫時停止。其中演藝圈也受到頗大的影響，戲劇、綜藝節目等也無法正常拍攝錄製，很多藝人轉而積極利用網路與粉絲互動，像是有「時尚媽咪」封號的女星Melody，就在宅在家的期間透過直播和粉絲閒聊，還順便為自己新推出的品牌宣傳，一舉兩得。

Melody雖然是以歌手身份出道，但幾年前在《康熙來了》節目中因為絕佳的談話效果擄獲許多粉絲，獨特的ABC腔和國英語穿插的說話方式莫名超討喜，其他戲劇演出也累積了不少影迷。而她私下穿搭品味也備受關注，一直是時尚活動常客。

前陣子Melody就在IG上直播跟大家分享正確的防疫觀念、居家減壓法，超直接的說話方式綜藝效果十足。本來今年就安排要推出個人品牌whatever whatever的她，也透過直播展示了新的飾品和服裝系列。昨天晚上她就在最新的直播影片裡充當模特兒，現場換衣宣傳，把品牌重點商品和搭配方式都一次秀給大家看，更自動定格讓大家截圖，還跟觀眾說：「我們現在要假裝自己在普羅旺斯」、「我是不是太三八了？」種種有趣、沒偶包又很生活化的展示果然奏效，品牌官網許多款式的一些尺碼目前已經賣到缺貨，影片累積到現在已有十萬多觀看次數。

此外，她昨天在直播中的拖鞋造型也引發網友詢問，她穿的是義大利時尚品牌Bottega Veneta的Padded Sandals襯墊縫線小羊皮拖鞋，共有好幾種顏色可以選擇，除了平底款還有高跟款。

Melody還自動定格讓大家截圖。圖／摘自Melody IG
Melody還自動定格讓大家截圖。圖／摘自Melody IG
Melody昨晚在IG直播為個人品牌宣傳。圖／摘自Melody IG
Melody昨晚在IG直播為個人品牌宣傳。圖／摘自Melody IG
Padded Sandals襯墊縫線小羊皮拖鞋，22,800元。圖／Bottega Veneta提供
Padded Sandals襯墊縫線小羊皮拖鞋，22,800元。圖／Bottega Veneta提供
Melody昨晚在IG直播為個人品牌宣傳。圖／摘自Melody IG
Melody昨晚在IG直播為個人品牌宣傳。圖／摘自Melody IG
Padded Sandals襯墊縫線小羊皮拖鞋，22,800元。圖／Bottega Veneta提供
Padded Sandals襯墊縫線小羊皮拖鞋，22,800元。圖／Bottega Veneta提供
Melody穿Bottega Veneta的Padded Sandals襯墊縫線小羊皮拖鞋。圖／摘自Melody IG
Melody穿Bottega Veneta的Padded Sandals襯墊縫線小羊皮拖鞋。圖／摘自Melody IG
自然的互動方式超討粉絲歡心。圖／摘自Melody IG
自然的互動方式超討粉絲歡心。圖／摘自Melody IG

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