「貓・美術館」首度實體化 募資上線半小時即達標

2019年由聯合數位文創主辦，於全台掀起喵化炫風的「貓・美術館CATART」，將於全球首發企畫「屬於你的桌上貓美術館」收藏型公仔中，首度完整公開360度的貓咪全貌。由日本官方與台灣原型師團隊攜手合作，精選出貓娜麗莎、戴珍珠耳環的少女貓、貓之泉、拾貓草、大碗島的貓咪午睡等六件經典貓名畫，打造仿真實體貓美術館公仔，讓粉絲不只能夠一探療癒貓名畫背後的神秘樣貌，還能直接把「貓・美術館」搬回家。

本次台灣研發團隊除了將名畫立體公仔化外，更結合畫作的背景圖、畫框包裝盒及紅龍等場景，打造出迷你版的博物館實境，將「貓‧美術館」情境完整縮小成桌上型的裝置藝術。這些在展場上令人驚豔的貓美術館公仔作品。

募資計畫已於6月7日在嘖嘖募資平台上線，並於上線半小時便達成25萬元目標募資金額。募資甫上線期間，同步推出限時3天，比市價現省六百元的限量超早鳥優惠，在疫情緊張的日子裡，就讓「屬於你的桌上貓美術館」公仔帶領各位進入療癒心靈的貓界吧！貓．美術館 CATART公仔更多資訊：https://reurl.cc/pgWmaa