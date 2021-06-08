歐洲國家盃開踢！adidas押寶冠軍隊 量身打造專屬球衣

因為新冠疫情，延宕一年的歐洲國家盃終於要在本月登場，為紀念賽事60周年，共24支隊伍，將以巡迴賽方式於歐洲12個城市進行，共同角逐冠軍。而adidas也押寶了過去三屆冠軍的德國、西班牙等國家隊，量身打造主客場球衣，同時提供官方比賽用球「Uniforia」，共同炒熱足球熱。

adidas運用HEAT.RDY及AEROREADY涼感科技材質，並結合各國國旗元素，凸顯不同隊伍間的特色風格。由品牌操刀的專屬球衣中，就屬曾締造連35場國際賽事不敗的西班牙隊最受矚目，主場球衣設計靈感來自西班牙國旗的紅、黃色彩，透過抽象方式繹；客場球衣白底搭配若隱若現灰色抽象圖紋，袖口紅、黃雙環設計則向2018年西班牙隊世界盃客場球衣致敬。而德國隊主場球衣使用白色底色搭配手繪橫紋線條，袖口三色拼接呼應國旗色彩；胸前國家足球隊隊徽上的四顆星星，象徵德國隊於歷屆世界盃4度奪冠的戰績。

PUMA共同公佈西甲球季的官方用球「ACCELERATE」，以傳統的白底搭配了紅、黃和橙色幾何圖案，象徵了熱情如火。圖／PUMA提供

另外，PUMA則與西班牙足球甲級聯賽（La Liga）共同公佈下半年球季的官方用球「ACCELERATE」，以傳統的白底搭配了紅、黃和橙色幾何圖案，象徵了熱情如火。在設計上為了實現更好的擊球力，結合最新技術，保持球的形狀並減少吸水率，參考空氣動力學後，讓表面1.2毫米的刻度更加耐磨。還添加了POE環保發泡膠，以提高擊球靈敏度，因此ACCELERATE球還獲得FIFA認證。

歐洲國家盃西班牙主場球衣2,690元。圖／adidas提供

歐洲國家盃西班牙客場球衣2,690元。圖／adidas提供