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42歲「上流世界」李寶英喝防腐劑？4招養出零瑕疵美肌

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
李寶英很重視卸妝。圖／摘自IG
李寶英很重視卸妝。圖／摘自IG

韓劇「我的上流世界」正在熱播，豪門互鬥間的懸疑劇情，讓收視率節節高昇，劇中女主角之一就是李寶英，現年42歲的她，已經是兩個孩子的媽媽，但是李寶英卻彷彿喝了防腐劑，42歲的臉上，依然看不到任何瑕疵，超透白的肌膚，讓人看了好羨慕。

李寶英的另一半是韓星池晟，兩人在2013年結婚，陸續生下2個小孩，但兩人依舊沒有息影，雙方說好錯開工作時間，而新劇「我的上流世界」就由李寶英主演。她在劇中飾演原本是韓流明星，卻嫁入豪門，並當起後媽，但後來面臨許多轉折，從幸福快樂轉為痛苦，李寶英的精湛演技，讓許多人跟著她的遭遇而流淚。

但更多人好奇的是，李寶英根本看不出來生過小孩，而且不只是宣傳照，劇中的她看起來完全不像42歲，被粉絲笑說「喝了防腐劑」，而她到底如何才能養出如此強的零瑕疵美肌呢？以下是她受訪時，曾曝光的4招保養招式。

一、徹底卸妝

李寶英因為工作關係，得要常常化妝，但她特別重視卸妝，畢竟卸妝清潔是保養的第一步，如果不卸乾淨，肌膚容易出狀況，也會顯老。她會選用針對敏感肌膚使用的卸妝用品，如卸妝油、洗面乳等，先做好完整的清潔再來保養。

二、以淡妝為主

從劇中到私下，都能夠發現，李寶英幾乎都以清透的妝感為主，比較少看到濃妝的部分，因為她知道濃妝對肌膚傷害比較大，所以基本上妝感都以清透為主，私底下李寶英更是常常不化妝，讓肌膚休息。

三、泡澡促進循環

隨著年齡增長，身體的新陳代謝也會受影響，因此李寶英喜歡泡澡，每天都會泡半身浴，大概以40度的水，泡10～15分鐘，讓身體循環加快，養出好膚質。

四、按摩

從身體到臉部，李寶英都常會以按摩，來身體肌膚與肌肉，保持一定良好的狀態，促進循環，也讓緩解疲勞。

李寶英平常都畫淡妝，避免肌膚過於負擔。圖／摘自IG
李寶英平常都畫淡妝，避免肌膚過於負擔。圖／摘自IG
42歲李寶英，臉上看不出來歲月的痕跡。圖／摘自IG
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李寶英在韓劇「我的上流世界」展現精湛演技。圖／摘自IG
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泡澡是李寶英很重要的保養秘訣之一。圖／摘自IG
泡澡是李寶英很重要的保養秘訣之一。圖／摘自IG

防腐劑 按摩

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