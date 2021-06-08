美牛萊劑超標遭攔截 好市多酪梨鎘超標又出包

美國進口牛肉驚見萊劑超標！衛福部食藥署在邊境驗出千餘公斤的「冷藏去骨牛肉」萊克多巴胺超標，全數依規定退運或銷毀。而好市多自美國進口的酪梨則又再次出包，驗出重金屬鎘超標，已是一個多月以來第六度被查獲違規，近三千公斤也被退運或銷毀。

食藥署今天公布邊境查驗不合格名單，共17項產品不合格，包括美國的鮮藍莓、日本的鮮草莓、鮮藍莓、葡萄等，分別被檢出農藥殘量含量不符規定。

其中，裕賀食品股份有限公司自美國進口的「NATIONAL冷藏去骨牛肉」檢出萊克多巴胺0.02ppm，超出標準0.01ppm，1179.8公斤的產品得全數退運銷毀。食藥署北區管理中心科長陳慶裕表示，這是三年多來首見萊克多巴胺超標的情況，將提升產品的抽驗率到二至五成。

依據「進口牛肉檢疫及查驗作業程序修正規定」，政府對於進口牛肉及其製品，依不同風險程度，實施5%至100%不同程度之查驗比率。

另外，好市多進口的酪梨再次出包。自美國進口的「INDEX FRESH」酪梨檢出重金屬鎘每公斤有0.07毫克，；依據「食品中汙染物質及毒素衛生標準」限量標準，鎘含量為每公斤0.05毫克，2970公斤的產品依規定都得全數退運銷毀。

這已是好市多一個多月來多次出包，包括5月25日「MISSION」酪梨三千多公斤驗出鎘超標；5月18日驗出「MISSION」酪梨三千多公斤驗出鎘超標；5月11驗出「INDEX FRESH」和「MISSION」的酪梨兩個品牌驗出鎘超標；4月27日也驗出「MISSION」酪梨有相同問題。

陳慶裕表示，已經針對好市多自美國進口的酪梨採取最嚴格的逐批查驗手段，且之前已經要求好市多於6月10日前提出預防改善措施。

食藥署上周已收到好市多回覆，廠商表示主要和產地環境因素有關，目前提出的改善措施包括會和國外廠商溝通出貨前先確認產品是否符合台灣的法規等。

陳慶裕說，將依據廠商的改善說明，檢視之後抽驗的合格情況是否提升。會維持逐批查驗的強度直到連續五次合格，且進貨量必須是最近一次不合格進貨量的三倍，才會調降；並移交給食品署發文美方，查明產地狀況。