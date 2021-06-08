隨身健康助手！watchOS 8助Apple Watch使用者維持身心平衡

穿戴式裝置的重要性在疫情之下更顯不可或缺，幫助使用者維持身心健康、活躍，並與親友持續保持連結。蘋果稍早在WWDC推出預覽的watchOS 8推出了多項更新，其中「錢包」和「家庭」App讓Apple Watch的功能延伸為更實用的工具，方便使用者在居住、工作、拜訪的地方與車子之間進出通行。為了幫助使用者保持身心健康，更推出全新設計的「呼吸」App 和新增的「太極」與「皮拉提斯」體能訓練類型。而新的人像表面，以及「訊息」與「照片」App的更新，都讓使用者能更輕鬆地與所愛之人保持聯繫，同時也可以在需要專注時啟用「專注模式」過濾來自他人和App的通知。

除了使用原本Apple Pay和「錢包」進行安全的無接觸支付，Apple Watch在秋季更新watchOS 8之後，特定區域的使用者可以率先將家、辦公室和旅館鑰匙新增到「錢包」，然後點按Apple Watch來解鎖，美國部分州的駕駛甚至可以將駕照或州證件加到「錢包」裡使用。而Apple Watch Series 6使用者還可以將Apple Watch變身數位汽車鑰匙，從一定的距離安全地將汽車解鎖、開窗，進行一些車輛控制的設定，並在駕駛座上發動。

而在watchOS 8中，「家庭」App的功能也大進化，除了支援HomePod、HomePod mini的「廣播」功能，若是家裡有支援HomeKit的相機，使用者也可以直接透過Apple Watch查看是誰在門口，收快遞、外送美食都能即時被通知。各種智慧家庭設備的狀態，也都能從Apple Watch上檢視與調整。

因為疫情長時間待在家，減少與他人的實際接觸，也讓個人心靈健康變得更需要被關注。在watchOS 8中，「呼吸」App變成「正念」App，提供升級版的「呼吸」體驗和全新的「反思」練習，幫助使用者心情平穩、迎接正向心境。另外，新加入的「太極」和「皮拉提斯」體能訓練，也有益於鍛鍊活動身心。