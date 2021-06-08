5、6年級的青春！全台最後一間「香雞城」無限期停業

新冠肺炎疫情持續，對於餐飲所造成的衝擊也逐漸擴大。創立於1984年、在2016年回歸的「香雞城龍安店」，6月8日於官方粉絲團宣佈，因疫情遲遲不見曙光，不斷攀高的確診人數，讓恢復營業的希望不斷被澆熄，所以自即日起無限期停業，令許多粉絲感到不捨，表示「懷念！小時候的回憶！」、「要再回來唷」

最初成立於1984年的香雞城，以「手扒雞」為最大特色，乃是許多5、6年級生的青春回憶。但是經過時代變遷，香雞城慢慢消失於台灣，經過多年籌備之後，香雞城又在2016年重返市場，並以第三代的「新時代香雞城」為訴求，首先開設新莊龍安店，然後又再於2018年開設新店中正店，成為全台唯二的門市。但在新冠疫情發生之後，2020年4月，香雞城中正店即宣告無限期停業，而僅存的新莊龍安店也宣佈，自即日起無限期停業。

面對民眾希望提供「外帶外送餐點」，業者聲明中指出，香鷄城的代表商品「手扒雞」，是個為了讓大家分食共享而生的商品，堅持全雞用手直接分食的形式走紅全台，如此同樂共享幻化為妖魔，所有人避而遠之，政府大力呼籲不要團聚，甚至建議在家用餐時也不要同桌，在這樣的時刻並不是很適合這樣的商品，這也是香雞城沒有力推外帶外送的原因之一，不希望任何支持香雞城的雞迷受到傷害，請原諒這個如此沉重的決定。