太想環遊世界？跟著陳坤、王可元 紙上衝一波！

越是克制的時刻，精神上的自由益發重要。Netflix上的熱門短片「冥想正念指南」點出冥想的益處，讓人擴展心智的強度，彈性、自由而強大。萬寶龍（Montblanc）今日推出全新「大師傑作系列環遊世界80天」，並有品牌好友王可元、品牌大使陳坤搶先試用，在因為疫情相對受限的當下，透過書寫，展現不亞於冥想的心靈自由意志。

王可元因演出「我們與惡的距離」成名，健美身材更曾被趣稱為「國家風景區」。昨日傍晚他搶先在臉書粉絲專頁中貼文，「回想起所有美好都能會心一笑，但凡美好都需要努力，這段時期大家都辛苦了，多一些體諒與包容，就能一起度過」，文中再大方秀出萬寶龍「大師傑作系列環遊世界80天」書寫工具，公開後已有破千次按讚數，粉絲也大方留言「帶我去旅行」、「跟著可元一起去旅行」，展現王可元的親切高人氣，貼文中他更親筆書寫下不同版本的Montblanc字樣，展現健美男子筆下的斯文柔情。

「環遊世界80天（Around the World in 80 Days）」是法國作家朱爾凡爾納（Jules Verne）之作，日前本報500輯與中央書局、出版人詹宏志聯合舉辦的「周三讀書會」也曾選讀此一經典，詹宏志先生當時並曾評論，「旅行窮盡處，就是幻想啟程時。」令人不禁聯想，當旅行相對受限制的此刻，萬寶龍「大師傑作系列環遊世界80天」的推出或正是心靈旅程啟程的絕佳時刻。

小說中蘇伊士運河至孟買的航海旅程，被轉化為靛藍色和波浪紋圖案，成為筆具與小說的連結，同時筆夾均飾有黑桃王牌亮漆圖案，以紀念霍格下注的紙牌遊戲、與遊戲背後的冒險精神；小說中「18」天完成首段旅程、「80」天完成等紀念意義數字，也低調鐫刻在不同細節。書寫工具則有高級樹酯、Doué與Solitaire金屬三種不同款式，並包含撲克牌花色壓紋、藍色半透明亮漆、花框襯托的汽船圖案等不同工藝製造，更延伸出筆記本、袖扣、墨水、手鍊、原子筆等生活風格周邊精品，讓品味寬闊揚帆。