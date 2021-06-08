快訊

沒有副作用表示疫苗無效？接種疫苗前先看常見QA

外國疫苗抵台不如預期？陳時中：COVAX、AZ都遲到

聽新聞
test
0:00 / 0:00

太想環遊世界？跟著陳坤、王可元 紙上衝一波！

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
王可元搶先在臉書上使用萬寶龍「大師傑作系列環遊世界80天」形象視覺，喚醒粉絲熱愛旅遊的心緒。圖 / 萬寶龍提供（合成圖）。
王可元搶先在臉書上使用萬寶龍「大師傑作系列環遊世界80天」形象視覺，喚醒粉絲熱愛旅遊的心緒。圖 / 萬寶龍提供（合成圖）。

越是克制的時刻，精神上的自由益發重要。Netflix上的熱門短片「冥想正念指南」點出冥想的益處，讓人擴展心智的強度，彈性、自由而強大。萬寶龍（Montblanc）今日推出全新「大師傑作系列環遊世界80天」，並有品牌好友王可元、品牌大使陳坤搶先試用，在因為疫情相對受限的當下，透過書寫，展現不亞於冥想的心靈自由意志。

王可元因演出「我們與惡的距離」成名，健美身材更曾被趣稱為「國家風景區」。昨日傍晚他搶先在臉書粉絲專頁中貼文，「回想起所有美好都能會心一笑，但凡美好都需要努力，這段時期大家都辛苦了，多一些體諒與包容，就能一起度過」，文中再大方秀出萬寶龍「大師傑作系列環遊世界80天」書寫工具，公開後已有破千次按讚數，粉絲也大方留言「帶我去旅行」、「跟著可元一起去旅行」，展現王可元的親切高人氣，貼文中他更親筆書寫下不同版本的Montblanc字樣，展現健美男子筆下的斯文柔情。

「環遊世界80天（Around the World in 80 Days）」是法國作家朱爾凡爾納（Jules Verne）之作，日前本報500輯與中央書局、出版人詹宏志聯合舉辦的「周三讀書會」也曾選讀此一經典，詹宏志先生當時並曾評論，「旅行窮盡處，就是幻想啟程時。」令人不禁聯想，當旅行相對受限制的此刻，萬寶龍「大師傑作系列環遊世界80天」的推出或正是心靈旅程啟程的絕佳時刻。

小說中蘇伊士運河至孟買的航海旅程，被轉化為靛藍色和波浪紋圖案，成為筆具與小說的連結，同時筆夾均飾有黑桃王牌亮漆圖案，以紀念霍格下注的紙牌遊戲、與遊戲背後的冒險精神；小說中「18」天完成首段旅程、「80」天完成等紀念意義數字，也低調鐫刻在不同細節。書寫工具則有高級樹酯、Doué與Solitaire金屬三種不同款式，並包含撲克牌花色壓紋、藍色半透明亮漆、花框襯托的汽船圖案等不同工藝製造，更延伸出筆記本、袖扣、墨水、手鍊、原子筆等生活風格周邊精品，讓品味寬闊揚帆。

現代旅人的眼界無遠弗屆，罕有未曾聽聞的無人之境，但個人生命的歷程卻可透過筆尖的撇捺縱橫與紙墨渲染，如實紀述、翩然開展。

萬寶龍，大師傑作系列環遊世界80天袖扣，11,800元。圖 / 萬寶龍提供。
萬寶龍，大師傑作系列環遊世界80天袖扣，11,800元。圖 / 萬寶龍提供。
身為萬寶龍品牌大使的陳坤，日前也在微博搶曬「大師傑作系列環遊世界80天」書寫工具和筆記本。圖 / 翻攝自微博。
身為萬寶龍品牌大使的陳坤，日前也在微博搶曬「大師傑作系列環遊世界80天」書寫工具和筆記本。圖 / 翻攝自微博。
王可元除搶先使用萬寶龍書寫工具，也親自試寫、展現健美男子的筆下柔情。圖 / 翻攝自王可元臉書粉絲專頁。
王可元除搶先使用萬寶龍書寫工具，也親自試寫、展現健美男子的筆下柔情。圖 / 翻攝自王可元臉書粉絲專頁。
王可元因演出「我們與惡的距離」成名，健美身材更曾被趣稱為「國家風景區」。圖 / 萬寶龍提供。
王可元因演出「我們與惡的距離」成名，健美身材更曾被趣稱為「國家風景區」。圖 / 萬寶龍提供。
筆蓋鐫刻、以花框襯托的汽船圖案，是中世紀偉大航程的重要工具，也乘載了今日的想像力。圖 / 萬寶龍提供。
筆蓋鐫刻、以花框襯托的汽船圖案，是中世紀偉大航程的重要工具，也乘載了今日的想像力。圖 / 萬寶龍提供。
萬寶龍，大師傑作系列環遊世界80天#146筆記本，2,700元。圖 / 萬寶龍提供。
萬寶龍，大師傑作系列環遊世界80天#146筆記本，2,700元。圖 / 萬寶龍提供。
撲克牌花色壓紋、藍色半透明亮漆、花框襯托的汽船圖案等小說中的重要元素，紛紛躍上萬寶龍「大師傑作系列環遊世界80天」的筆身設計。圖 / 萬寶龍提供。
撲克牌花色壓紋、藍色半透明亮漆、花框襯托的汽船圖案等小說中的重要元素，紛紛躍上萬寶龍「大師傑作系列環遊世界80天」的筆身設計。圖 / 萬寶龍提供。
萬寶龍，大師傑作系列環遊世界80天Doué Classique鋼筆（F尖），43,000元。圖 / 萬寶龍提供。
萬寶龍，大師傑作系列環遊世界80天Doué Classique鋼筆（F尖），43,000元。圖 / 萬寶龍提供。
王可元因演出「我們與惡的距離」成名，近日也積極拓展戲路，嘗試不同可能。圖 / 萬寶龍提供。
王可元因演出「我們與惡的距離」成名，近日也積極拓展戲路，嘗試不同可能。圖 / 萬寶龍提供。

品牌 國家風景區

延伸閱讀

在家閱讀做公益 方格子助社福建立創作平台

世界級的烘焙美味，讓你用舌尖環遊世界

陳坤搶曬萬寶龍限量手表 2021全新廣告形象釋出

印象派大師莫內絕美畫作「睡蓮池」 拍出20億天價

相關新聞

北部粽竟獲「油飯金牌賞」 網笑：果然南部粽才是真粽子

端午節將至，各界呼籲民眾別返鄉過節，粽子網購量明顯增加，其中有網友在PTT分享一則台北知名店家億長御坊的網購粽子廣告，內容標示著該粽子「榮獲天下第一攤油飯類金牌賞」，讓網友笑噴，認為果然只有南部粽才是真粽子，北部的粽子再怎麼有名，都只是油飯。

5、6年級的青春！全台最後一間「香雞城」無限期停業

新冠肺炎疫情持續，對於餐飲所造成的衝擊也逐漸擴大。創立於1984年、在2016年回歸的「香雞城龍安店」，6月8日於官方粉...

星宇航空最新口罩黃牛高價賣 網熱議釣出張國煒親留言

星宇航空本(6)月5日才剛正式開賣四款具航空美感的醫療級口罩。未料在購物網站也出現同樣商品，且價格為星宇定價的兩倍之多，此舉讓星宇怒貼在「星宇航空討論區」，籲請該購物網站下架，該篇PO文竟還釣出K董張國煒親自回應。

42歲「上流世界」李寶英喝防腐劑？4招養出零瑕疵美肌

韓劇「我的上流世界」正在熱播，豪門互鬥間的懸疑劇情，讓收視率節節高昇，劇中女主角之一就是李寶英，現年42歲的她，已經是兩...

美牛萊劑超標遭攔截 好市多酪梨鎘超標又出包

美國進口牛肉驚見萊劑超標！衛福部食藥署在邊境驗出千餘公斤的「冷藏去骨牛肉」萊克多巴胺超標，全數依規定退運或銷毀。而好市多...

隨身健康助手！watchOS 8助Apple Watch使用者維持身心平衡

穿戴式裝置的重要性在疫情之下更顯不可或缺，幫助使用者維持身心健康、活躍，並與親友持續保持連結。蘋果稍早在WWDC推出預覽...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。