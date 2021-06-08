來顆伊比利豬肉粽！  DNA西班牙料理餐廳推出肉粽外帶

座落於台中七期、緊鄰台中國家歌劇院的新餐廳DNA西班牙料理 DNA Spanish Restaurant，4月27日才剛開幕不久就遭逢來自疫情的一連串嚴峻挑戰；不過行政主廚Daniel Negreira、雙主廚王柏翔與王致晟勇敢應戰，率領DNA團隊挑戰推出DNA伊比利豬肉粽外帶，並推出6顆裝DNA端午節限定禮盒，每盒都附有端午節祝賀小卡，售價688元。

DNA伊比利豬肉粽由主廚團隊親自手工包製，大膽採用泰國香米替代糯米，泰國香米吃起來比較不會脹氣，跟主廚所研發的伊比利豬肉，更能相互輝映，吃起來口感較為清爽不膩口。

DNA伊比利豬肉粽採限量供應，單顆（150公克）外帶120元，一次外帶6顆需3天前預訂；只要事先電話洽詢，也接受大量訂購。

DNA西班牙料理餐廳由行政主廚Daniel Negreira所引領的年輕團隊，平均年齡約為25至35歲，由雙主廚——王致晟與王柏翔領軍，帶領充滿熱情的廚房團隊，從紮實的基本功到充滿層次的食物風味變化，在傳統與創新之間、在複雜與簡單之間、臺灣與西班牙之間，創作出令人驚豔的美食饗宴，帶領饕客們深入品味「西班牙DNA」。

◎DNA Spanish Restaurant資訊：

．營業時間：週一至週日（週二為固定公休日）

．電話：+886-928-983-381