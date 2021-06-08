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第三級警戒延長到6月底 奈良美智台北展提前結束

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
中華文化總會邀請日本當代藝術家奈良美智來台辦首次特展，左為他為台灣而畫的新作「朦朧潮濕的一天 Hazy Humid Day」，右為「月光小姐Miss Moonlight」。圖／文化總會提供、©YOSHITOMO NARA
中華文化總會邀請日本當代藝術家奈良美智來台辦首次特展，左為他為台灣而畫的新作「朦朧潮濕的一天 Hazy Humid Day」，右為「月光小姐Miss Moonlight」。圖／文化總會提供、©YOSHITOMO NARA

新冠肺炎疫期第三級警戒延長到6月28日，正在台北藝術大學關渡美術館展出的奈良美智特展今天宣布提早停展，之後將於台南、高雄展出（今年7月10日到10月31日在高雄市立美術館；11月9日到明年2月13日在台南市美術館），引來許多粉絲在臉書上留言感嘆「看展要及時」。

一名網友表示，他之前看此展覽天天都塞到爆炸，看展人潮多，本來想說不急，可以等5、6月再看。殊不知疫情擾局，提早結束。也有網友說，當我們感謝日本給我們疫苗時，展覽卻因可惡的疫情升溫結束，人們要持續做好防疫不能移動，可否請主辦單位規畫線上看展覽。

奈良美智展吸引大批看展民眾湧入，北藝大學生會日前還特別對此發文表示，校外人士出入校園之人次明顯增多，他們多次接獲學生反映，校外人士不當行為已影響學習及生活，學生會對此現象表示遺憾與譴責，呼籲外界別干擾學生創作及校園生活。

奈良美智 美術館 三級警戒

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