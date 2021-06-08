北部粽竟獲「油飯金牌賞」 網笑：果然南部粽才是真粽子

端午節將至，各界呼籲民眾別返鄉過節，粽子網購量明顯增加，其中有網友在PTT分享一則台北知名店家億長御坊的網購粽子廣告，內容標示著該粽子「榮獲天下第一攤油飯類金牌賞」，讓網友笑噴，認為果然只有南部粽才是真粽子，北部的粽子再怎麼有名，都只是油飯。

台北市南門市場知名店家億長御坊，在台北市傳統市場節系列活動中曾獲得「天下第一攤」奪下油飯類的金牌賞。今年在網購廣告中強打「北部台灣粽」，還自行貼上油飯類金牌賞的稱號，讓眼尖網友大作文章；網友酸北部粽其實就是3D油飯，「南部粽好吃，北部粽就只是油飯包竹葉」，也有人大讚億長御坊「很誠實」，直接點名榮獲油飯獎，落實「實名制」。

但也有人留言反酸南部粽又黏又軟像「鼻涕粽」，「至少人家是油飯，不過南部是鼻涕」、「南部人幹嘛把鼻涕包在竹葉裡？」但也有人力挺南部粽，認為「說像鼻涕的肯定沒吃過真正的南部粽」。