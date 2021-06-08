星宇航空最新口罩黃牛高價賣 網熱議釣出張國煒親留言

星宇航空本(6)月5日才剛正式開賣四款具航空美感的醫療級口罩。未料在購物網站也出現同樣商品，且價格為星宇定價的兩倍之多，此舉讓星宇迷怒貼在「星宇航空討論區」，籲請該購物網站下架，該篇PO文竟還釣出K董張國煒親自回應。

星宇最新口罩共分兩種不同量的包裝，其中4款共20個口罩共389元，只有5個口罩的小包裝則售價99元，6月5日起在7-ELEVEN門市、小三美日線上通路、康是美線上通路都有賣。未料，在開賣不到兩天，便有其他大型購物網站跟進，其中20個口罩的大包裝組，還一次漲價到一盒1000元，令星宇迷怒貼到討論區，撻伐該購物網站「黃牛」，希望每個人都去私訊該網，籲請下架處理。

PO文一出後，引來不少網友留言，有人熱心提供檢舉網站，並稱該販賣者似乎是資深黃牛，也有人稱，該商品被檢舉後下架，但沒多久又上架了。未料，星宇董事長張國煒在PO文留言中親自回應，要大家「不要買就好啦，會再有第二波供貨啦，大家不要急著買」，該留言引來逾兩百名網友按讚。網友並稱：「原來還有第二波，那就請大家別去買黃牛，謝K董」、「千萬不要讓有心人士破壞星宇初衷」。

針對口罩供貨問題，有網友趁此請教K董，以為住鄉下比較容易買到，結果也是缺貨，也有人苦等家附近的7-11進貨，但等了14小時還是沒有，建議星宇是否能大量鋪貨，讓想要的人更好取得。