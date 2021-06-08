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鬍渣搭亂髮好帥！18歲羅密歐貝克漢成為聖羅蘭代言人

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
羅密歐貝克漢成了Saint Laurent秋冬系列的廣告主角。圖／摘自Saint Laurent IG
羅密歐貝克漢成了Saint Laurent秋冬系列的廣告主角。圖／摘自Saint Laurent IG

今年年初，大衛貝克漢和維多利亞貝克漢的次子羅密歐貝克漢登上了個人第一個時尚雜誌封面，大秀一身肌肉展現十八歲男孩的陽光帥氣。時隔幾個月，他又多了新的時尚代言人身份，成了Saint Laurent秋冬系列的廣告主角。這也是他繼多年前兩次代言BURBERRY之後，第二次入鏡時尚精品廣告。

講到Saint Laurent上一位名人男性代言人，要回溯到2019年的基努李維，這次品牌也比照當初突然在官方IG發布的方式，昨晚正式刊登出了羅密歐貝克漢的照片，一樣是由Saint Laurent創意總監Anthony Vaccarello主導和攝影師David Sims⁣掌鏡，一貫的黑白風格，頂著一頭率性亂髮的羅密歐還留著鬍渣，超有男人味，身上穿著印花襯衫配圓點點領帶，又保有可愛俏皮的優雅。

其實在貝克漢一家四個孩子中，羅密歐一直都被外界認為長得最像媽媽維多利亞，而他的穿搭品味也早在兒童時期就被GQ雜誌的時尚排行榜認可，算是完美遺傳時尚設計師老媽的好基因和好品味。另外，回想Saint Laurent去年在巴黎舉辦的2020秋冬秀，邀請嘉賓是羅密歐的大哥布魯克林，這次代言人不找他反而找弟弟，似乎有一點點尷尬。

羅密歐貝克漢今年初登上義大利《L'Uomo Vogue》雜誌封面。圖／摘自羅密歐貝克漢IG
羅密歐貝克漢今年初登上義大利《L'Uomo Vogue》雜誌封面。圖／摘自羅密歐貝克漢IG
羅密歐入鏡BURBERRY 2013耶誕廣告。圖／BURBERRY提供
羅密歐入鏡BURBERRY 2013耶誕廣告。圖／BURBERRY提供
羅密歐貝克漢入鏡BURBERRY 2014耶誕廣告，酬勞據傳約莫兩百萬新台幣。圖／BURBERRY提供
羅密歐貝克漢入鏡BURBERRY 2014耶誕廣告，酬勞據傳約莫兩百萬新台幣。圖／BURBERRY提供
羅密歐貝克漢今年初登上義大利《L'Uomo Vogue》雜誌封面。圖／摘自羅密歐貝克漢IG
羅密歐貝克漢今年初登上義大利《L'Uomo Vogue》雜誌封面。圖／摘自羅密歐貝克漢IG
Saint Laurent去年在巴黎舉辦的2020秋冬秀，邀請嘉賓是羅密歐的大哥布魯克林（左）和未婚妻Nicola Peltz。圖／Saint Laurent提供
Saint Laurent去年在巴黎舉辦的2020秋冬秀，邀請嘉賓是羅密歐的大哥布魯克林（左）和未婚妻Nicola Peltz。圖／Saint Laurent提供
從11歲就拍廣告的羅密歐貝克漢，18歲成了Saint Laurent秋冬系列的廣告主角。圖／摘自Saint Laurent IG
從11歲就拍廣告的羅密歐貝克漢，18歲成了Saint Laurent秋冬系列的廣告主角。圖／摘自Saint Laurent IG

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