鬍渣搭亂髮好帥！18歲羅密歐貝克漢成為聖羅蘭代言人

今年年初，大衛貝克漢和維多利亞貝克漢的次子羅密歐貝克漢登上了個人第一個時尚雜誌封面，大秀一身肌肉展現十八歲男孩的陽光帥氣。時隔幾個月，他又多了新的時尚代言人身份，成了Saint Laurent秋冬系列的廣告主角。這也是他繼多年前兩次代言BURBERRY之後，第二次入鏡時尚精品廣告。

講到Saint Laurent上一位名人男性代言人，要回溯到2019年的基努李維，這次品牌也比照當初突然在官方IG發布的方式，昨晚正式刊登出了羅密歐貝克漢的照片，一樣是由Saint Laurent創意總監Anthony Vaccarello主導和攝影師David Sims⁣掌鏡，一貫的黑白風格，頂著一頭率性亂髮的羅密歐還留著鬍渣，超有男人味，身上穿著印花襯衫配圓點點領帶，又保有可愛俏皮的優雅。