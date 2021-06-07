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NFT數位藝術夯 蘇富比網拍專場連預展都跨國虛擬

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
Art Blocks作品「Feature Preview of 19 Works」，100美元起標。圖／蘇富比提供
Art Blocks作品「Feature Preview of 19 Works」，100美元起標。圖／蘇富比提供

蘇富比（Sotheby’s）自即日起至6月10日止，於線上舉辦「NATIVELY DIGITAL： A CURATED NFT SALE」專場拍賣，是NFT誕生7年以來首個大型拍賣行舉辦的NFT藝術品廣集專場，也是蘇富比第二個NFT專場拍賣。

「Natively Digital」的所有拍品均以100美元起標，買家可選擇以法幣或加密貨幣（比特幣或以太幣）付款。拍賣預展自即日起至10日止由蘇富比和三星電子合作舉辦，在紐約、倫敦和香港蘇富比現場，可以透過最新型號的三星電視機和投影機（包括QLED、The Frame和The Premiere）觀看預展內容，並於網路上進行虛擬預展，讓預展也能完全針對數位藏家。

「Natively Digital」由蘇富比與倫敦藝術家Robert Alice聯合策展。拍賣從世界各地挑選有影響力的藝術家，並介紹一些鮮為人知的新銳藝術家如Rhea Myers和Terra0，創作靈感皆取自NFT運動的各個分支。例如世上首個iNFT（智能NFT）和著名藝術家池田亮司的首件NFT作品。領銜本次拍賣的是Kevin McCoy的「Quantum」和Alien Cryptopunk的「（CryptoPunk＃7523）」。

本次拍賣呈獻作品的重點是NFT技術的最新發展，例如由Art Blocks Portfolio主導的鏈上生成藝術。拍賣的部份收益將捐贈予推廣數位藝術的非營利組織Sevens Foundation，用以支持富有才華的年輕人以NFT等新型範式轉移媒介創作。同時，參與此次拍賣的藝術家也將會把自身部分收益捐贈給如 Mint Fund這種讓NFT藝術家受惠的慈善組織。蘇富比也將與Regen Network進行碳抵消研究，Regen Network是以區塊鏈為基礎的碳抵消平台，可準確抵消本次拍賣的碳足跡。

Don Diablo作品「INFINITΞ FUTURΞ」，100美元起標。圖／蘇富比提供
Don Diablo作品「INFINITΞ FUTURΞ」，100美元起標。圖／蘇富比提供
Mario Klingemann作品「Mitosis」，100美元起標。圖／蘇富比提供
Mario Klingemann作品「Mitosis」，100美元起標。圖／蘇富比提供
Kevin McCoy作品「Quantum」，100美元起標。圖／蘇富比提供
Kevin McCoy作品「Quantum」，100美元起標。圖／蘇富比提供
Anna Ridler作品「The Shell Record」，100美元起標。圖／蘇富比提供
Anna Ridler作品「The Shell Record」，100美元起標。圖／蘇富比提供

蘇富比 藝術家 倫敦

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