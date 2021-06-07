NFT數位藝術夯 蘇富比網拍專場連預展都跨國虛擬

蘇富比（Sotheby’s）自即日起至6月10日止，於線上舉辦「NATIVELY DIGITAL： A CURATED NFT SALE」專場拍賣，是NFT誕生7年以來首個大型拍賣行舉辦的NFT藝術品廣集專場，也是蘇富比第二個NFT專場拍賣。

「Natively Digital」的所有拍品均以100美元起標，買家可選擇以法幣或加密貨幣（比特幣或以太幣）付款。拍賣預展自即日起至10日止由蘇富比和三星電子合作舉辦，在紐約、倫敦和香港蘇富比現場，可以透過最新型號的三星電視機和投影機（包括QLED、The Frame和The Premiere）觀看預展內容，並於網路上進行虛擬預展，讓預展也能完全針對數位藏家。

「Natively Digital」由蘇富比與倫敦藝術家Robert Alice聯合策展。拍賣從世界各地挑選有影響力的藝術家，並介紹一些鮮為人知的新銳藝術家如Rhea Myers和Terra0，創作靈感皆取自NFT運動的各個分支。例如世上首個iNFT（智能NFT）和著名藝術家池田亮司的首件NFT作品。領銜本次拍賣的是Kevin McCoy的「Quantum」和Alien Cryptopunk的「（CryptoPunk＃7523）」。