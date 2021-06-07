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王品「和牛涮」首度進駐高雄！築間、有之和牛加賣宵夜

聯合報 / 記者陳睿中/即時報導
築間鍋物、有之和牛自6月9日起，將加開宵夜時段。圖／築間提供
築間鍋物、有之和牛自6月9日起，將加開宵夜時段。圖／築間提供

疫情寒冬之下，王品集團旗下的吃到飽餐廳「和牛涮」自即日起首度進駐高雄，店內提供有3款和牛定時套餐、4種生鮮鍋物套餐供民眾外帶外送，並同樣享滿599折100的集團優惠。至於築間集團旗下的築間鍋物、有之和牛，也將自6月9日起再度開設「宵夜場」，而「芳朵法式麻辣鍋」也針對疫情推出雙人鍋499元的外帶優惠。

和牛涮日式鍋物放題是王品首間吃到飽餐廳，無限量供應美國極上和牛、安格斯牛等肉品。此次新開幕的高雄博愛店，鄰近捷運巨蛋站，乃是和牛涮首度進駐高雄，也是和牛涮的第6間門市。隨著配合防疫政策，店內現也改供應多款外帶餐點。共計有極上和牛黑咖哩、醬烤極上和牛、照燒極上和牛等3種定食，每套209～219元；另還有極上和牛極品生鮮鍋、安格斯牛肉生鮮鍋等4種鍋物，每組299～498元。即日起至6月30日期間，外帶滿500元，即可現折100元。

另外為顧及民眾宵夜需求，以及負起支撐員工生計的責任，原本供應至清晨4點，但因疫情暫停宵夜場的「築間鍋物」、「有之和牛」，自6月9日起將重新恢復宵夜時段，延長營業時間至凌晨1點。店內提供有178、228、328等不同價位的鍋物，還有2～6人的套餐選擇，增添民眾宵夜的選擇性，店內並提供免下車取餐服務。築間外帶消費滿500元，還加贈350元的肉盤與200元的食材兌換券，等於滿500送550。

主打麻辣鍋＋法式料理概念的「芳朵法式麻辣鍋」，此次也推出「外帶雙人即饗鍋」方案，以澳洲和牛或丹麥豬梅花為主角，搭配時蔬、火鍋料，並有麻辣或咖哩湯底可供選擇，每套499元。

王品和牛涮首度進駐高雄，提供7種外帶餐點。圖／王品提供
王品和牛涮首度進駐高雄，提供7種外帶餐點。圖／王品提供

生鮮 疫情 套餐 王品集團

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