端午來吃星級粽 米其林一星LONGTAIL首度推出裹蒸粽

連續三年獲米其林一星肯定的LONGTAIL當代料理餐廳，疫情期間讓主廚林明健（Chef Kin）更懷念居住香港的母親每年端午節準備的手工粽，於是今年首次推出裹蒸粽，迎接即將到來的端午佳節。

林明健結合傳統廣式裹蒸粽繁複工序與糯米雞概念，揉合LONGTAIL南洋風DNA及法式料理風味，嚴選活鮑、干貝、鴨肝等頂級食材及精選雞腿肉，獻上「南洋鮑魚干貝」、「法式松露鴨肝」兩種口味裹蒸粽。三入980元、六入1880元、十二入3680元附贈保冷袋一只；凡購買金額滿一萬元，即享九折優惠，6月9日起提貨。希望在端陽時節，傳遞濃濃粽香與祝福，即使端午過後亦可作為防疫冷凍包，電鍋蒸30分鐘復熱，即是美味豐富的一餐。

「南洋鮑魚干貝」裹蒸粽將先浸泡、再蒸熟的長糯米，拌入融合班蘭葉、香茅、椰漿的班蘭風味汁，打開清香荷葉，呈現淡綠色的糯米飯飄散班蘭椰奶幽香，澎湃餡料包含整顆Ｑ軟甘鮮活鮑、碩大鮮甜干貝，精選雞腿肉則先以香茅、魚露、紅蔥頭等香料醃製再香煎，與馨香糯米飯十分契合；臘腸、肝腸、雞肝、雞胗、香菇等豐富炒料鹹香夠味，竹筍丁、蓮子增添清新甘美，櫻花蝦則呼應鮑魚干貝海味。