聽新聞
test
0:00 / 0:00
WFH就這樣穿吧！「遺物整理師」李帝勳穿搭這招學起來
三級警戒延至6月28日，隨著疫情擴散，愈來愈多人加入WFH（Work From Home，在家工作）的行列。不過在家的時候很容易穿得太休閒，突然臨時被老闆點名加入視訊會議的話該怎麼辦？不妨學學「遺物整理師」李帝勳的穿搭方式吧。
近期在NETFLIX熱播排行榜一直名列前茅的韓劇「MOVE TO HEAVEN：我是遺物整理師」，飾演男主角曹尚久的李帝勳因而爆紅，因神似台灣男星潘瑋柏而被粉絲暱稱「韓版潘瑋柏」，他並不是一個經常在IG發圖的人，不過從他自拍照可以看到，他很經常穿搭的方式，就是在簡單的大地色系服裝上，選擇襯衫或是在圓領T恤上加上有領子的外套，除了穿搭層次，也讓人在休閒感的同時增添一點正式的氣息。男生在家WFH也可以隨時備一件襯衫或有領子的外套在書桌邊，隨時要開視訊的時候套上，就能擺脫宅男fu。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言