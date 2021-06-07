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WFH就這樣穿吧！「遺物整理師」李帝勳穿搭這招學起來

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
李帝勳偏好穿著有領子的服裝。圖／取自IG @leejehoon_official
李帝勳偏好穿著有領子的服裝。圖／取自IG @leejehoon_official

三級警戒延至6月28日，隨著疫情擴散，愈來愈多人加入WFH（Work From Home，在家工作）的行列。不過在家的時候很容易穿得太休閒，突然臨時被老闆點名加入視訊會議的話該怎麼辦？不妨學學「遺物整理師」李帝勳的穿搭方式吧。

近期在NETFLIX熱播排行榜一直名列前茅的韓劇「MOVE TO HEAVEN：我是遺物整理師」，飾演男主角曹尚久的李帝勳因而爆紅，因神似台灣男星潘瑋柏而被粉絲暱稱「韓版潘瑋柏」，他並不是一個經常在IG發圖的人，不過從他自拍照可以看到，他很經常穿搭的方式，就是在簡單的大地色系服裝上，選擇襯衫或是在圓領T恤上加上有領子的外套，除了穿搭層次，也讓人在休閒感的同時增添一點正式的氣息。男生在家WFH也可以隨時備一件襯衫或有領子的外套在書桌邊，隨時要開視訊的時候套上，就能擺脫宅男fu。

李帝勳偏好穿著有領子的服裝。圖／取自IG @leejehoon_official
李帝勳偏好穿著有領子的服裝。圖／取自IG @leejehoon_official
李帝勳在圓領T恤上配搭有領子的外套。圖／取自IG @leejehoon_official
李帝勳在圓領T恤上配搭有領子的外套。圖／取自IG @leejehoon_official
李帝勳穿著襯衫。圖／取自IG @leejehoon_official
李帝勳穿著襯衫。圖／取自IG @leejehoon_official

在家工作 疫情 宅男

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