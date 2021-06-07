挺過疫情米蘭重生！宇宙最強網紅Chiara貴氣力撐故鄉
來自義大利羅馬的頂級珠寶鐘表品牌寶格麗（BVLGARI），上週選擇在時尚之都米蘭發表2021年MAGNIFICA頂級珠寶與腕表系列，共350件頂級華麗之作體現大膽而雋永的豐沛創造力，並捐款給米蘭市政府，向這座城市在疫情黑暗時光後的重生致意。為期兩天的活動星光雲集，包括寶格麗品牌代言人Lily Aldrige、全球品牌大使Chiara Ferragni等都現身此次發表會。寶格麗也首度在米蘭旗艦店內，設立小型的頂級珠寶工坊開放大眾參至6月10日止。
在寶格麗137年來超過6000萬種的設計當中，MAGNIFICA頂級珠寶系列就囊括了122種前所未見的創新，堪稱寶格麗有史以來最為奢華珍貴的頂級珠寶系列。系列更運用從世界各地搜羅而來的各形各色珍貴稀有寶石。一枚重達93.83克拉蛋面型切割哥倫比亞祖母綠，由一條品牌最富代表性的Serpenti靈蛇啣護，由工匠共費時1800小時精心打造，勾勒出Hypnotic Emerald項鍊的非凡魅惑之美。
而Imperial Spinel項鍊更鑲嵌了目前世上已知第4大的尖晶石，重達131.21克拉；雖然重量排名第4，但出自中亞的塔吉克的這顆尖晶石粉紅色調強烈濃郁更勝其他。寶格麗大膽以大量鑽石和祖母綠圓珠襯托這個主角，以和諧的線條與份量營造出輕盈柔軟的視覺效果。而耗時2400小時打造的Mediterranean Queen項鍊，5顆總重約500克拉的枕形與橢圓形切割帕拉依巴碧璽，以蜿蜒曲折如地中海岸的線條，結合蛋面切割祖母綠與鑽石，色調清新，設計靈感來自1969年的一款骨董項鍊。Ruby Metamorphosis珠寶神秘表則是寶格麗有史以來生產過造價最高昂的腕表，表盤隱藏在6.3克拉骨董枕形切割莫三比克紅寶石下，長方形切割紅寶石與鑽石編織成極致柔軟的表帶。
同時亮相的還包括全新的Octo Roma Naturalia系列腕表，共有黑色縞瑪瑙、青金石和孔雀石三色版本，以彩色寶石體現大自然的造物力量。為了維持並和諧呈現寶石的紋理與色澤，腕表的所有寶石元素都必須出自同一原礦。特別的是，這系列是品牌首個可透過「Maestria」專屬應用程式進行個人訂製的腕表系列，共能變化出30款樣式。目前該應用程式僅限於寶格麗精品店和頂級珠寶暨複雜腕表活動使用，預計之後將拓展延伸至其他系列，讓藏家們能打造真正體現個性與原創的表款。
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