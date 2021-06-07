挺過疫情米蘭重生！宇宙最強網紅Chiara貴氣力撐故鄉

來自義大利羅馬的頂級珠寶鐘表品牌寶格麗（BVLGARI），上週選擇在時尚之都米蘭發表2021年MAGNIFICA頂級珠寶與腕表系列，共350件頂級華麗之作體現大膽而雋永的豐沛創造力，並捐款給米蘭市政府，向這座城市在疫情黑暗時光後的重生致意。為期兩天的活動星光雲集，包括寶格麗品牌代言人Lily Aldrige、全球品牌大使Chiara Ferragni等都現身此次發表會。寶格麗也首度在米蘭旗艦店內，設立小型的頂級珠寶工坊開放大眾參至6月10日止。

在寶格麗137年來超過6000萬種的設計當中，MAGNIFICA頂級珠寶系列就囊括了122種前所未見的創新，堪稱寶格麗有史以來最為奢華珍貴的頂級珠寶系列。系列更運用從世界各地搜羅而來的各形各色珍貴稀有寶石。一枚重達93.83克拉蛋面型切割哥倫比亞祖母綠，由一條品牌最富代表性的Serpenti靈蛇啣護，由工匠共費時1800小時精心打造，勾勒出Hypnotic Emerald項鍊的非凡魅惑之美。

而Imperial Spinel項鍊更鑲嵌了目前世上已知第4大的尖晶石，重達131.21克拉；雖然重量排名第4，但出自中亞的塔吉克的這顆尖晶石粉紅色調強烈濃郁更勝其他。寶格麗大膽以大量鑽石和祖母綠圓珠襯托這個主角，以和諧的線條與份量營造出輕盈柔軟的視覺效果。而耗時2400小時打造的Mediterranean Queen項鍊，5顆總重約500克拉的枕形與橢圓形切割帕拉依巴碧璽，以蜿蜒曲折如地中海岸的線條，結合蛋面切割祖母綠與鑽石，色調清新，設計靈感來自1969年的一款骨董項鍊。Ruby Metamorphosis珠寶神秘表則是寶格麗有史以來生產過造價最高昂的腕表，表盤隱藏在6.3克拉骨董枕形切割莫三比克紅寶石下，長方形切割紅寶石與鑽石編織成極致柔軟的表帶。