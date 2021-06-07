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憂「麥當勞套餐」成防疫破口 BTS粉絲急：不要去群聚

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
麥當勞以BTS為主題所推出的「THE BTS MEAL」套餐，每套155元。圖／麥當勞提供
麥當勞以BTS為主題所推出的「THE BTS MEAL」套餐，每套155元。圖／麥當勞提供

繼陸續在全球50個市場推出之後，倍受粉絲期待的麥當勞「THE BTS MEAL套餐」，即將於6月9日正式於台灣開賣。其中融合BTS元素與代表色系的包裝紙盒、紙袋，甚至在網拍喊價已突破1,000元。不過以往支持BTS的忠實粉絲，此次卻「逆向操作」，不斷呼籲「不要到麥當勞排隊、不要群聚」，只因擔心會造成防疫破口，不僅影響社會，也反而傷害到偶像。

風靡全球的BTS防彈少年團，乃是韓國當紅男子團體，在世界各地都擁有廣大的歌迷。此次推出的「THE BTS MEAL」套餐名人選，乃是麥當勞全球品牌活動，自5月26日起已在全球50個市場陸續推出。THE BTS MEAL套餐中，包裝選用BTS代表性的「紫色」作為主視覺，同時印有麥當勞與BTS的標誌與標語，另外搭配10塊麥克雞塊、中薯、中杯冷飲，還有韓國直送的「甜辣醬」、「肯瓊醬」與經典的糖醋醬（3選2），每套155元，販售時間自6月9日至6月29日，售完為止。

正因為BTS的超強魅力，因此套餐在世界各地推出後，皆引發強烈的話題。充滿BTS元素的包裝紙盒與紙袋，也成為粉絲蒐集的重點。甚至日前在台灣的購物網站上，也有網友出售BTS套餐的全套紙盒與紙袋，並且標榜是搶先台灣發售，要價達到1,080元。

正因為BTS的超人氣，因此在國外就發生過粉絲們在疫情期間排隊搶購，因此遭受批評的新聞，而BTS也連帶中箭。所以台灣的BTS粉絲們近期也紛紛跳出，呼籲阿米（A.R.M.Y，BTS粉絲的暱稱）不要急著排隊購買，乖乖待在家裡做好防疫，善用外送，避免群聚，也避免連帶傷害到偶像們的形象。此番呼籲，也獲得許多阿米與網友的支持。

麥當勞則表示，現在網拍所販售的紙盒與台灣的尺寸不同，應是從國外空運來台販售的物品，並非是員工偷賣。對於BTS粉絲們的貼心呼籲，麥當勞也認同，表示套餐雖然是期間限量，但是「數量足夠」，希望阿迷們可以耐心等候，並且多利用歡樂送、Uber Eats、FoodPanda，點外送到家享用，儘量不要到餐廳排隊外帶，落實防疫政策，確保顧客與員工的健康。

阿米呼籲粉絲們善用外送、不要群聚。圖／取自噓！星聞粉絲頁
阿米呼籲粉絲們善用外送、不要群聚。圖／取自噓！星聞粉絲頁

BTS 麥當勞 套餐

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