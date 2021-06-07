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羨慕台中人 米其林一星鹽之華法式餐廳6月9日起可外帶

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
鹽之華法式餐廳主廚黎俞君。圖／鹽之華法式餐廳提供。
鹽之華法式餐廳主廚黎俞君。圖／鹽之華法式餐廳提供。

疫情嚴峻，行政院宣布三級警戒延至6月28日，再度延長防疫戰線；因應疫情變化，台中米其林一星鹽之華法式餐廳預告將自6月9日起提供外帶，在主廚黎俞君悉心規畫下，首度將法式套餐以外帶方式呈現。

鹽之華主廚黎俞君表示：「目前套餐提供1500元與2000元兩種價位，還是以法式套餐方式呈現。」鹽之華法式餐廳午、晚間都供應，除週一、週二休息外，週三、四、五、六、日都供應。

鹽之華法國餐廳的料理以法國菜為基礎，並融會現代料理技法，經歷獨特、勤學又好客的黎俞君，總是融會生活中的精彩，結合紮實的法式廚藝，打造一道道令國際吃貨也為之驚豔的料理。

鹽之華法國餐廳於2004年，由主廚黎俞君於台中五權西路成立。2017年鹽之華搬離舊址，落腳於台中市市政路，由國際建築團隊spatio practice重新打造，以鹽花結晶的形狀為建築外觀線條的靈感來源，並以純白沖孔板做為外牆裝飾；從裡到外，從建材、格局、家具規劃，到餐盤、餐具的挑選，以及料理的呈現，全依照黎俞君的夢想打造，並於2020年獲台北台中米其林一星肯定。

◎鹽之華法式餐廳

地址：台中市西屯區市政路581-1號

電話：04-2372-6526

米其林一星鹽之華法式餐廳6月9日起提供外帶。圖／摘自鹽之華法式餐廳官方臉書。
米其林一星鹽之華法式餐廳6月9日起提供外帶。圖／摘自鹽之華法式餐廳官方臉書。

套餐 法國 疫情 三級警戒 米其林

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