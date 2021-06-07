新光三越skm online線上年中慶 MK老花包現省近萬元

這場疫情長期抗戰，讓零接觸線上購物需求大增，實體百貨的電商服務，已經不是過去實體為王的配套措施或延伸服務，在疫情沒轉好前，今年儼然要扛下百貨營銷的重中之重。疫情加速了百貨線上銷售浪潮，也是必然選擇，百貨透過建置電子商務平台、美食外送系統、App購物、LINE熟客系統社群營銷、直播銷售等方式線上線下接軌。面對三級警戒再延長，在家防疫已變成是生活新常態，今年的百貨年中慶，更是一場主顧客明顯消失於實體店，轉移至電商的Online線上之戰。

新光三越早在去年疫情爆發後，即快速啟動一連串零接觸線上服務，今年再陸續強化App購物宅配、成立skm eats外帶外送、熟客系統等數位服務之外，現在再全新打造線上最大規模的百貨電子商務網站「skm online」並納入原有的美妝電商beautySTAGE美麗台，把新光三越實體百貨全客層需求商品轉往線上，全站將有多達2,500個品牌、5萬項商品陸續進站，透過skm online延伸實體的購買與服務。新光三越慶祝開台，skm online將於6月8日至6月21日推出「線上年中慶」，首7日（6/8至6/14）全站購物滿999元免運、指定館別滿5,000元現折200元。

skm online線上年中慶，活動首七日天天將推出「8大爆品」，一共56款夯品限時價，包括挑戰市場最低價的Switch主機；線上唯一的Jo Malone買任兩件30ml香水送驚喜香氛組；全台獨家價Michael Kors Jessie老花皮革肩背包現省近萬元等，以及推出居家上班保養專區，包括雅詩蘭黛、蘭蔻、倩碧等獨家明星特惠組57折起。療癒美食當然也不能缺席，像是星乃珈琲店濾掛式咖啡、大師兄銷魂組合、添好運 X 了凡米其林雙星超值組、世界咖啡沖煮冠軍王策VWI by CHADWANG咖啡豆，以及各式產地直送高檔食材箱等，都能在skm online買得到。

SOGO台北店自6月11日起至6月20日展開年中慶Summer Sale，首度推出線上線下皆享回饋，即日起至6月30日推出網購優惠方案，在線上istore選購化妝品、服飾、運動休閒、居家寢飾滿3,000元現折200元，小家電滿1萬現折500。另外，即日起至6月20日期間，SOGO App會員獨享Summer Sale 200元電子折價券5張，單筆滿3,000元可現折200元。